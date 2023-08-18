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台東元宵炸金虎爺「1男被炸死」！宮廟負責人遭起訴　判決結果出爐

▲▼ 台東元宵炮炸金虎爺，火太旺男子瞬間成火球 。（圖／翻攝爆料公社，下同）

▲2020年台東元宵舉行炮炸金虎爺活動，1名工作人員被炸死。（圖／資料照）

記者黃資真／台東報導

台東元宵民俗嘉年華會祈福遶境遊行，供奉金虎爺的顯陽堂在表演「炸虎爺」時，一名張姓工作人員站在炮網上被炸成3度燒燙傷，搶救1個月後仍宣告不治。顯陽堂林姓負責人遭依過失致死罪起訴，一審判決無罪。

台東縣政府於2020年2月8日、9日舉辦為期2天的元宵民俗嘉年華會祈福遶境遊行，顯陽堂應邀前往「南豐鐵花棧」飯店前表演炸虎爺，以走炮網方式呈現。

2月8日晚間7時許，1名非擔任轎班工作之張姓工作人員站在轎子前進方向的炮網上，當鞭炮被點燃火苗隨即延燒，導致張男整個人變成「火球」，全身受有三度燒燙傷，體表面積76%燒傷，搶救1個月後仍因敗血性休克不治身亡。

檢方指出，顯陽堂林姓負責人在燃放鞭炮前疏於清場、區隔禁制區域，又未於隊伍行進間隨時備妥滅火設備，在火勢失控時即時降低危害，任由張姓被害人站在炮網上，最終因來不及走避而被炸死，勘認林有過失，依過失致死罪起訴。

審理時林表示，張當天並非轎班人員，理應不得進入鞭炮燃放之區域，且於燃放前，已有廣播通知清場，且活動現場備有滅火器、水線等滅火設施，經目視確認管制禁止區內沒人才點炮，張死亡非其過失所造成。

多名轎班人員出庭證稱，現場都有安排專責人員擔任警戒或驅離非轎班之人之工作人員，外圍人員會回報現場已將他人全數離驅離完畢，點炮前確認沒人才點燃，張當時本來就不應該在炮網內，因此，法官認為林姓負責人並無違反注意義務，導致有人死亡的結果，自然不可歸責於林，判決林無罪。

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