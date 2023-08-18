台東縣精品咖啡評鑑首獎出爐！　首屆「冰咖啡創意大師賽」接棒舉行

▲台東縣政府舉辦2023台東縣精品咖啡評鑑，今日舉辦頒獎儀式，同時舉行「品牌行動咖啡車」啟動儀式。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣為全國第三大咖啡產區，為推廣地方特色咖啡，打響「太平洋左岸台東咖啡」品牌，台東縣政府舉辦2023台東縣精品咖啡評鑑，共有23支咖啡參加競賽，經過為期2天的生豆杯測後，18日成績揭曉並由縣長饒慶鈴頒獎，共計10人得獎，特等獎由廖國宏奪得、佐佐品咖啡莊園及楊寶琴獲頭等獎，同時舉行「品牌行動咖啡車」啟動儀式。

縣長饒慶鈴表示，台東受益於得天獨厚的天然條件，咖啡品質優良媲美國外，且種植面積逐年提升，目前約152公頃、全國排名第3，縣府打造推廣「太平洋左岸台東咖啡」品牌，不僅與多家品牌合作推出濾杯及聯名商品等，今年也辦理品牌培訓課程，包括咖啡豆烘焙及相關知識技術、咖啡市場分析、品牌社群行銷等，此外也持續舉行「台東縣精品咖啡評鑑競賽」，推廣台東咖啡精品品牌及增加農民收益。

農業處指出，此次評鑑由「台北精品咖啡商業發展協會」帶領的專業烘豆師及10位具國際證照的感官評審，首次採用COE(Cup of Excellence)杯測表格進行評分，所有參賽豆先由專業評審確認符合品質後，才進行為期2天杯測比賽。10位得獎者的咖啡豆分數均超過80分，屬精品咖啡等級，後續將推薦得獎者代表台東縣參加「2023台灣國際咖啡展」；此外，所有參加杯測評鑑者均可獲得1本專屬杯測評鑑報告，了解自身咖啡特色及風味作為後續精進目標。

評鑑主審郭維平表示，今年得獎的咖啡具有優雅細緻的風味，例如有白花香、柑橘、杏桃類的甜酸以及蔗糖甜感，相當令人驚艷。此次評鑑成績得獎名單也公布於會場，分別為特等獎廖國宏、頭等獎2名佐佐品咖啡莊園及楊寶琴、金質獎3名為王創貴、許文郎及廖國宏、銀質獎4名為內山原鄉咖啡坊、山頂角有機咖啡莊園、東道咖啡莊園(梁料)及王創貴，詳細得獎名單可於台東縣政府網站及FB查詢。

同時，今日也舉辦「品牌行動咖啡車」啟動儀式，農業處說明，台東行動咖啡車預計在19、20日2天前往鹿野高台，讓參與熱氣球嘉年華的民眾品嘗在地好咖啡，另將於9月1日至3日前往松山文創園區的「2023夏日松一下」，將台東美好的咖啡滋味傳遞給更多外縣市民眾。

農業處補充，為提高太平洋左岸咖啡品牌知名度，縣府9月19日將舉辦第一屆「台東冰咖啡創意大師賽」，自8月8日至28日進行線上報名徵件、9月4日公布決賽名單，分成社會組與學生組，邀請台東咖啡商家與在地學生參與。