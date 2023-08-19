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2023新竹城市水陸系列　千人湧入南寮舊漁港瘋闖關

▲▼2023新竹城市水陸系列　千人湧入南寮舊漁港瘋闖關。（圖／運動i台灣2.0計畫提供）

▲「2023新竹城市Super Sports水陸系列活動」最終場今（19）日在南寮舊漁港盛大登場。（圖／運動i台灣2.0計畫，下同）
記者陳凱力／新竹報導

「2023新竹城市Super Sports水陸系列活動」最終場今（19）日在南寮舊漁港盛大登場，活動結合「線上運動綠生活」及「實體活動水陸趣」，實體活動有水陸闖關、親子單車，現場還有好禮摸彩，水陸闖關含水上SUP、陸上帆船等免費關卡，民眾直呼可以運動闖關獲得超值紀念品且還有機會抽中美利達折疊車!

新竹市政府表示，本計畫為教育部體育署「112年運動i台灣2.0計畫」，橫跨新竹市北區、東區、香山區辦理SUP水上活動與陸上運動來發展新竹地方特色，今年創新加入「線上運動綠生活」，項目有健走及單車，讓民眾可以運用閒暇之餘自主運動。

▲▼2023新竹城市水陸系列　千人湧入南寮舊漁港瘋闖關。（圖／運動i台灣2.0計畫提供）

▲「2023新竹城市Super Sports水陸系列活動」除了線上活動，另搭配3場規模1000人次以上的大型實體活動，本場次為今年實體活動最後一場。

兩項運動各為期16周，目前仍在進行中的是從8月1日起至9月9日止第二階段線上單車及健走活動，完成任務即有機會抽中總價值10萬元好禮!

「2023新竹城市Super Sports水陸系列活動」除了線上活動，另搭配3場規模1000人次以上的大型實體活動，本場次為今年實體活動最後一場，活動內容多元豐富，現場湧入人潮，關卡分為水上及陸上關卡，水上有立式划槳(SUP)，初次體驗民眾表示SUP比想像中容易上手，港南河道又長又直很好划。

除了闖關，還有陸上親子單車騎乘，以APP紀錄軌跡，騎乘路線從南寮舊魚港至金城湖賞鳥區折返，再上傳至「運動i臺灣，竹市i運動」粉絲專頁線上健走第二階段抽獎活動貼文，一次享有線上和實體兩次抽獎機會!

▲▼2023新竹城市水陸系列　千人湧入南寮舊漁港瘋闖關。（圖／運動i台灣2.0計畫提供）

▲關卡分為水上及陸上關卡，水上有立式划槳(SUP)，初次體驗民眾表示SUP比想像中容易上手，港南河道又長又直很好划。

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