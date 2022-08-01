教練在旁邊！男SUP落水溺斃妻怒求償910萬　業者無過失理由曝

▲戴姓男子前往花蓮崇德海域體驗SUP立槳活動，卻在途中不幸溺斃，其妻女怒對業者提告求償910萬餘元。（圖／示意圖，與本案無關／Unsplash）



記者林冠吟／花蓮報導

一名戴姓男子2020年時帶著妻女前往花蓮崇德海域體驗SUP立槳活動，不料教練在登上立槳的過程中，不慎將坐在上方的戴男甩進水中，戴男落水後抓著SUP板邊緣準備游回岸，未料卻在途中因故溺斃。戴妻等人事後察覺，當天帶他們前往體驗的鄭姓教練竟沒有救生員執照，怒對業者提告求償。花蓮地院審理後，認定業者無過失，不過業者因未投保傷害險有責，判業者須賠償戴男妻女160萬餘元。

判決書指出，戴姓男子2020年10月，戴著妻女和親友一起前往花蓮新城崇德海域，體驗海上SUP立槳活動。一行人在鄭姓與林姓教練的帶領下，以2人一組的方式划槳出海，前往由多個SUP板所搭建的海中平台。幾人抵達沒多久後，戴男就表示想要回岸上休息，因此轉由鄭姓教練將戴男帶回岸上，不過鄭姓教練在換手途中，卻不慎將坐在SUP板上的戴男甩進海中，之後便讓戴男抓著SUP板，由鄭姓教練一路划向岸邊，未料戴男卻在途中因此溺水，緊急送醫後仍不幸宣告不治。

事後，戴男的妻女認為鄭姓教練身為水上活動教練無救生員執照、未善盡照護義務，使戴男落水後，不但未將戴男即時拉回SUP板上，又未攜帶無線電等通訊器材，導致救援延遲，只能將戴男帶回岸上救援，又因為在岸上實施錯誤之CPR，未即時清除戴男口中異物，進而導致戴男的死亡。

而戴男妻女更進一步發現，業者並未投保最低250萬元的傷害險，再進而導致戴男因故身亡後，無法請領保險金，怒對業者提告求償910萬餘元。

▲戴男妻女主張業者並未幫戴男投保250萬元的傷害險，其帶領教練更無救生員執照等情形來看，主張業者對於帶難之死有責。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



而戴男不幸亡故後，經檢警相驗後，確定戴男死因為溺水、液體食物殘渣梗呼吸道造成窒息、呼吸衰竭而死。

庭審時，業者也向法官辯稱，此次案件刑事過失致死部分已獲得不起訴確定，足以認定教練與戴男的死亡無相當因果關係，教練並無故意或過失，且本次事件並無法完全排除戴男因為自身疾病，導致突發溺水的可能性。

至於戴男妻女指控業者未投保傷害險等事，業者也強調，在本次事故發生前，他們早已投保200萬元的公共意外責任險，其餘附加保險應由參與者自行處理。

業者也說，當初在報名時就有提醒患有心血管疾病之人不要參加，在出發前亦有再三加強宣導，但戴男卻未告知；且戴男落水後，教練也有請戴男回到板子上，是戴男自己說要在水裡暫時休息一下，未料不久後便抽搐休克。

▲業者主張在活動前就已向戴男等人宣導有心臟疾病不適合參加SUP立槳活動，但戴男與其同行之人卻隱瞞不宣。（圖／記者郭世賢翻攝）



花蓮地院審理後指出，經查後發現戴男裝有心臟支架，每日均需服藥，且業者也確實有向戴男等人宣導有心臟疾病患者不要參加，卻未獲戴男或同行等人告知戴男有心臟疾病等狀況，直到戴男於出發後身體不適，亦未被告知。

法官表示，水上活動尤其是在開放水域之海洋進行活動，本身即有相當高之危險性，且在海上划船、操槳相當耗費體能，與一般走馬看花之休閒娛樂不可比擬，因此也是業者在活動前多次進行安全宣導之原因。

法官說，若參與者本身即有新冠動脈硬化疾病、曾接受支架植入手術，確實有可能因為體力不支而引起嘔吐或加速窒息，且海域上若發生突發狀況，無法如陸地上可立刻、隨時、隨地進行CPR，岸上人員如欲趕至現場，或海上人員欲回岸上，均需相當時間，參酌戴男等人並未告知業者自身身體狀況，亦難苛求業者有相應之預防或急救準備，認定業者並無過失。

法官也表示，戴男不幸亡故後法醫也對其進行解剖，發現戴男生前有肥厚及擴大心肌病變與嚴重冠狀動脈硬化並狹窄，其死亡原因依序為水上活動、水上嘔吐、溺水液體食物殘渣哽住呼吸道、窒息呼吸衰竭加重死亡因素為新冠疾病。

法醫也對此指出，戴男心肌梗塞病變可因為水中活動體力增加或透支突發性溺水，間接加重心肌梗塞的嚴重性，故新冠疾病可視為引起水中嘔吐，或會加速、促進窒息死亡之歷程之可能性，從而認定業者對於戴男死亡有何可歸責事由。

不過業者經營水域休憩活動，提供帶客從事水上活動服務，依歸定須為戴男投保最低250萬元的傷害險，但此次業者僅投保公共意外責任險，而未對戴男投保傷害險等情形來看，確實有責，判業者因此須賠償戴男妻女160萬餘元。