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南投燈會水舞河道好髒　立槳體驗民眾一天清出80公斤垃圾

記者高堂堯／南投報導

南投燈會上周末起跑，精心籌畫的主燈區和周邊貓羅溪畔花海和水舞都令人驚豔讚嘆，但河道上漂浮的垃圾卻是礙眼掃興；參加燈會配套活動SUP立槳運動的教練和民眾主動清理河面，短短一天就清出近80公斤垃圾，也呼籲遊客賞燈不忘共同維護環境清潔。

▲南投燈會立槳體驗活動民眾自發性撿垃圾淨河，小朋友做環保不落人後。（圖／南投縣政府提供）

▲南投燈會立槳體驗活動民眾自發性撿垃圾淨河，小朋友做環保不落人後。（圖／南投縣政府提供）

▲南投燈會立槳體驗活動民眾自發性撿垃圾淨河，一天清出80公斤。（圖／南投縣政府提供）

▲南投燈會立槳體驗活動民眾自發性撿垃圾淨河，一天清出80公斤。（圖／南投縣政府提供）

南投燈會自2月19日點燈，縣府教育處第四次在貓羅溪水舞區水域規劃舉辦SUP立式划槳推廣活動，讓民眾免費體驗，首個週末就場場爆滿；但教練和體驗民眾昨起在活動時，發現貓羅溪上游漂來許多空瓶子和塑膠垃圾，水流平緩而綠意盎然的河面都受到破壞。

▲南投燈會立槳體驗活動民眾自發性撿垃圾淨河。（圖／南投縣政府提供）

▲南投燈會立槳體驗活動民眾自發性撿垃圾淨河。（圖／南投縣政府提供）

眾人馬上自發性進行淨河，許多家長帶著孩子一邊划SUP立槳和海洋艇，一邊撿拾水域內的垃圾，小朋友不斷驚呼：「怎麼有這麼多垃圾啊？！」也有家長趁機教育孩子做環保愛地球，認為在寒假結束前還能上了一門紮實的環境教育課程，相當有意義。

▲南投燈會立槳體驗活動民眾自發性撿垃圾淨河。（圖／南投縣政府提供）

▲南投燈會立槳體驗活動民眾自發性撿垃圾淨河。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，目前已累計清出約80公斤的河道垃圾，也呼籲民眾賞燈不亂丟垃圾，共同維護優質的觀展遊憩環境。

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