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張大川15天1.2萬公里縱走大小鬼湖　屏東原民館展珍貴照片

▲「心向北大武─張大川部落紀實」個展即日起屏東原民館展出 。（圖／屏東縣政府文化處提供，下同）

▲「心向北大武─張大川部落紀實」個展即日起屏東原民館展出 。（圖／屏東縣政府文化處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導　

屏菸1936文化基地3樓屏東原民館，15日起推出「心向北大武─張大川部落紀實」個展，展出空拍攝影家張大川分別從空中及陸地以鏡頭記錄的山林部落，其中越嶺古道一般人難以抵達，張大川翻山越嶺15天、深入人煙罕至地區，才拍下珍貴古道影片，19日上午11時在原民館有一場創作分享會。

▲「心向北大武─張大川部落紀實」個展即日起屏東原民館展出 。（圖／屏東縣政府文化處提供，下同）

▲「心向北大武─張大川部落紀實」個展即日起屏東原民館展出 。（圖／屏東縣政府文化處提供，下同）

「心向北大武─張大川部落紀實」展有「見山─五大聖地」、「古道─越嶺古道」、「望海─恆春半島」、「人聚─文化紀實」等四大主題，總計展出42幅作品，除了空拍的大山大海，還有深入山林的古道及部落，有些部落及古道，在照片中猶如時光靜止的山林國度，格外吸引人。

張大川表示，橫跨屏東霧台至台東知本的知本越嶺古道，橫跨於臺灣南部，又稱為大小鬼湖縱走，或是鬼湖越嶺古道，以往是魯凱族人為開闢新的獵場而走出來的古道，沿途連接了遴近13個大小湖泊，藍湖、大小鬼湖、紅鬼湖等。

他與同行夥伴共花了15天走完全程，累計爬升了12000公尺，徒步約202公里，幾乎與外界完全斷絕聯繫，深入人煙罕至地區，他說，「走過越嶺才真正知道什麼是翻山越嶺。」

另外，他還逐一走訪圍繞大武群山及古道沿線的部落，包括古樓舊社遺址、老望嘉遺址、七佳舊社、舊佳平等，有些部落已遷村多年，但遺跡仍佇立在山林之間，是部落文化的足跡見證。會中同時展出張大川以山林身影剪輯的影片及陪伴走過大山大水的登山杖，這項展覽展至12月31日止。

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