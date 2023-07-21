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「數位墓碑」悼3位死者！虛擬替身限時復活57天　北師美術館展出

▲▼北師美術館「酷共生」展覽在7月22日～9月17日展出，探索人類如何與其他生命展開相互依存的共生練習。（圖／記者林育綾攝）

▲北師美術館「酷共生」展覽作品中，〈#迎靈者〉打造了3個「數位墓碑」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「人類」與其他物種的關係是什麼？北師美術館近來推出「酷共生」展覽，邀請11組不同背景的藝術家，透過不同領域創作，探討依存關係和共生提案。其中李紫彤的作品〈#迎靈者〉打造了3個「數位墓碑」，悼念受到國家暴力而死去的亡者，並邀請寫手細讀亡者的生命故事後，用角色扮演的方式，經營亡者的臉書虛擬帳號，彷彿讓他們「限時復活」，將於7/22~9/19展出。

▲▼北師美術館「酷共生」展覽在7月22日～9月17日展出，探索人類如何與其他生命展開相互依存的共生練習。（圖／記者林育綾攝）

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▲▼北師美術館「酷共生」展覽，探索人類如何與其他生命展開相互依存的共生練習。（圖／記者林育綾攝）

▲▼北師美術館「酷共生」展覽在7月22日～9月17日展出，探索人類如何與其他生命展開相互依存的共生練習。（圖／記者林育綾攝）

「酷共生」由策展人林承緯策劃，展覽邀請11組背景不同的藝術家創作，橫跨建築、生物工程、醫學等不同領域。其中李紫彤的作品〈#迎靈者〉，一路從2樓延伸至3樓；在2樓搭建了3座數位墓碑，悼念了3位因為國家暴力、不公義而受害的亡者。

▲▼北師美術館「酷共生」展覽在7月22日～9月17日展出，探索人類如何與其他生命展開相互依存的共生練習。（圖／記者林育綾攝）

▲▼〈#迎靈者〉延伸至3樓，可看到3個螢幕，展示寫手在搜集亡者資料、想像死者生命觀的過程。（圖／記者林育綾攝）

▲▼北師美術館「酷共生」展覽在7月22日～9月17日展出，探索人類如何與其他生命展開相互依存的共生練習。（圖／記者林育綾攝）

數位墓碑上頭有電線，一路延伸至3樓，循線上樓，可看到連接了3張螢幕，分別在3張課桌椅上展示。她邀請世界各地的朋友，分享因國家暴力而過世的親友的生命故事；接著，邀請另一批不同國籍、文化、性別、性向的「寫手」，透過瞭解這些故事並爬梳資料後，用角色扮演的方式，替這些死者經營臉書虛擬替身帳號，彷彿召喚這些亡靈「暫時復活」。

這些過世的人對大眾來說多半默默無聞，像是一位雲林人坤林，1925年生，因為參與農民運動，被官方以顛覆政府為由槍決，卒於1952年，得年27歲。另一位是出生1987年的美國的跨性別者卡洛斯托雷斯，因為性別身份而被警察以吊刑濫殺，死於28歲的生日，警方還佯稱他是用自己的鞋帶上吊自殺。第三位則是烏克蘭人安德烈魯夫，是一名詩人、作家、科學家，去年（2022）4月在俄烏戰爭喪生。

▲▼北師美術館「酷共生」展覽在7月22日～9月17日展出，探索人類如何與其他生命展開相互依存的共生練習。（圖／記者林育綾攝）

▲▼寫手透過亡者親友提供的故事，加上自己搜集、爬梳資料，讓亡者復活。（圖／記者林育綾攝）

▲▼北師美術館「酷共生」展覽在7月22日～9月17日展出，探索人類如何與其他生命展開相互依存的共生練習。（圖／記者林育綾攝）

在〈#迎靈者〉展示的檔案中，邀請寫手們分享為何選擇這位人物書寫的原因，並想像他們在面對死亡時的心態、面對生命最後一刻的想法，也寫下這位人物生前喜愛的食物、歌曲、怪僻等，並想像要是他們能復活79天，可以任意穿梭空間，會想做些什麼？

林承緯也說，讓不同國籍、文化、性別的人，來想像並扮演這些亡者，替他們發出聲音，是一件很困難也充滿挑戰的事情，也呼應展覽中的「酷兒」元素。這些亡者會在7/22~9/17的期間，透過3個虛擬帳號，限時57天於北師美術館「復活」。

▲▼北師美術館「酷共生」展覽在7月22日～9月17日展出，探索人類如何與其他生命展開相互依存的共生練習。（圖／記者林育綾攝）

▲藝術家莊志維的〈直立優勢性〉，希望破除人們凡事要追求「最好」的想法。（圖／記者林育綾攝）

除此之外，藝術家莊志維的〈直立優勢性〉，也是從2樓延伸到3樓展場的作品。作品要探討人類經常在造林、造景時，經常會篩選特定性狀的樹木，像是越筆直、越少分支越好。

莊志維取得一批常用來作為園藝造景的烏心石樹苗，一路從美術館1樓依序排到3樓，一棵棵樹苗彷彿成了排列整齊的軍隊，看似一樣，其實每一株都是獨一無二的個體，藉這作品反映出物種或人被「馴化」的狀態，也希望破除人們凡事要追求「最」如何的想法。

莊志維接受《ETtoday新聞雲》訪問說，自己感觸很深是像在學校，默默有一套評分機制，來決定學生或作品的優劣排名；但他認為，不應該這樣來決定誰是「最」好、「最」優秀，每個都是獨立的個體，所謂的「最」不一定是最好的、最直的，也可能是最合適的，也不該是由單一的人或特定群體來決定。

不過這社會也有所謂的小圈圈、集體點讚等情況，這些快速的行為卻默默決定了一些事情，很可能此刻某個人事物被「拱」上去，但到了另一個群體又被推翻了，這現象在社群、選舉上都能看見。

▲▼北師美術館「酷共生」展覽在7月22日～9月17日展出，探索人類如何與其他生命展開相互依存的共生練習。（圖／記者林育綾攝）

▲一棵棵樹苗彷彿成了排列整齊的軍隊。（圖／記者林育綾攝）

而藝術家吳思嶔創作〈山羌模仿術〉，探索人與動物之間的關係、行為轉譯。由於「山羌」是哺乳類動物最底層，影視作品呈現原住民獵人如何穿越獸徑，讓自己模仿、成為山羌；也邀請一位動物溝通師解讀當時山羌的感受。

▲▼北師美術館「酷共生」展覽在7月22日～9月17日展出，探索人類如何與其他生命展開相互依存的共生練習。（圖／記者林育綾攝）

▲吳思嶔創作〈山羌模仿術〉。（圖／記者林育綾攝）

而周圍的裝置藝術則圍繞一圈土壤，吳思嶔說，土壤是自然界中的「訊息看板」，包括腳印、糞便、被動物挖摳的洞⋯等，都能判斷出地理環境和生態狀態。他也用陶塑來製作動物的糞便，相當有趣。

▲▼北師美術館「酷共生」展覽在7月22日～9月17日展出，探索人類如何與其他生命展開相互依存的共生練習。（圖／記者林育綾攝）

▲吳思嶔說，土壤是自然界中的「訊息看板」，包括腳印、糞便⋯等，都能判斷出環境的生態狀態。（圖／記者林育綾攝）

其他作品還包括劉玗的〈珍奇櫃〉；狸貓換的〈紫待〉、〈紫待〉、〈房波〉；顧廣毅的〈酷兒白蟻計畫〉；張辰申的〈肉身計畫：偏差愛好者〉；還有蘇琬婷、葉采薇、徐顥芸、張立曄的繪畫作品等。

▲▼北師美術館「酷共生」展覽在7月22日～9月17日展出，探索人類如何與其他生命展開相互依存的共生練習。（圖／記者林育綾攝）

▲北師美術館「酷共生」展覽在7月22日～9月17日展出，探索人類如何與其他生命展開相互依存的共生練習。（圖／記者林育綾攝）

「酷共生」提出，人類身上的細胞，本身就是2種以上生物共存下的產物，透過11組作品探討，在生態系中面對不同生命的種種差異，如何與其他個體展開相互依存的共生練習。展覽將於7月22日～9月17日，在國立台北教育大學「北師美術館」展出。

酷共生
展期｜2023年7月22日～9月17日
時間｜週二到週日10:00-18:00，週一休館
地點｜北師美術館
地址｜台北市大安區和平東路二段134號

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