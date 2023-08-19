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謀殺罪蹲冤獄18年！　紐西蘭男改判無罪獲賠9266萬元

中央社

紐西蘭政府18日表示，男子霍爾（Alan Hall）於1986年遭錯判謀殺罪名成立，在監獄蹲了18年苦牢，直到去年才獲改判無罪，他將獲得490萬紐元（約新台幣9266萬元）賠償。

法新社與紐西蘭媒體1 News報導，1985年10月，52歲的伊斯頓（Arthur Easton）在奧克蘭住家遇上入室盜竊，遭刺殺身亡，霍爾為此被判處終身監禁。

儘管事發現場沒有任何與霍爾有關的法醫證據，且據稱襲擊者的身高和人種也和霍爾不同，霍爾仍被判有罪。

霍爾1994年獲得假釋，但2012年因違反假釋條件又被送回監獄。他於去年總算被釋放並獲判無罪。

▲▼紐西蘭男霍爾（Alan Hall）獲賠逾9000萬元。（圖／翻攝自推特／Tim McKinnel）

▲霍爾獲賠490萬紐元（約新台幣9266萬元）賠償。（圖／翻攝自推特／Tim McKinnel）

紐西蘭最高法院坦承最初的審判並不公正，表明若不是「極度無能」，就是「為判有罪，而採取蓄意且錯誤的策略」。

最高法院還稱，霍爾有智力障礙，卻在沒有沒有律師陪同的情況下，接受長達20小時的訊問。

紐西蘭司法部長羅素（Deborah Russell）今天表示，霍爾已同意接受約490萬紐元的賠償。

報導稱，這是該國史上金額最高的冤獄賠償金額。

拉塞爾說，紐西蘭政府「毫無保留地對於他的錯誤定罪和監禁致歉…我承認道歉和賠償永遠無法完全彌補霍爾所遭受的不公對待」。

霍爾的家人在提供給當地媒體的聲明中表示，替霍爾洗刷冤屈的鬥爭終於落幕，這讓他們鬆了口氣，並稱「霍爾被捕時僅24歲，如今他已經61歲了」。

Alan Hall has received New Zealand’s biggest ever payout for a wrongful conviction - $4.9 million – after spending 19 years in prison for a murder he never committed.

1News 發佈於 2023年8月17日 星期四
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