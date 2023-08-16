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中國與西方「太平洋戰略角力」關鍵國　總理差1票挺過不信任投票

▲▼萬那杜（Republic of Vanuatu）是中國和西方國家在太平洋島國的戰略角力中心。（圖／翻攝自Google地圖）

▲萬那杜（Republic of Vanuatu）是中國和西方國家在太平洋島國的戰略角力中心。（圖／翻攝自Google地圖）

文／中央社

萬那杜總理卡爾薩考（Ishmael Kalsakau）今天驚險挺過不信任動議，反對陣營以1票之差未達罷免總理所需的27票。在此之前，反對黨批評卡爾薩考政府與澳洲簽署安全協議。

路透社報導，萬那杜是中國和西方國家在太平洋島國的戰略角力中心，隨著反對黨領袖羅曼（Bob Loughman）批評政府提高最低薪資，並提起不信任動議，萬那杜陷入了政治危機。

這起不信任動議有26票贊成、23票反對，但未能在共52席的國會中達到罷免總理所需的絕對多數27票。國會中有一席空缺，另有一名議員因病無法參加會議。

前總理羅曼任內曾拉近萬那杜與中國的關係，但他領導的政府於2022年提前舉行的全國大選中落敗。

除國內問題，羅曼曾批評與澳洲之間的安全協議，認為這危及了萬那杜的「中立」地位，恐因而喪失來自其他夥伴的發展援助。

卡爾薩考今天於國會中表示，針對他的指控毫無根據，且過去8個月來造訪萬那杜的國際領袖，比羅曼執政的2年間還要多。

中國一直是萬那杜基礎建設的主要貸款國，不僅捐助國會大樓、體育場館、總理辦公室，還修建了道路和碼頭。

在中國與索羅門群島簽署安全協議後，美國及其盟國正試圖阻止太平洋島國與中國建立安全關係。

為爭取支持，卡爾薩考在大選前進行內閣改組，新任副總理塞瑞邁亞（Matai Seremaiah）表達了對中國的支持。

根據總理臉書（Facebook）上的一篇貼文，上週在歡迎中國海軍「和平方舟」醫療船的儀式上，塞瑞邁亞表示：「健康和安全是我們雙邊關係中重要的一部分。」

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