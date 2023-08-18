馬祖軍官A罐頭送親友...15萬交保　超扯行為曝光：過期都丟海裡

記者黃宥寧／台北報導

馬祖岸巡總隊參謀主任林佑柏夥同下屬侵佔岸巡伙食罐頭64箱，以「偷天換日法」從馬祖運回台灣，涉案的林及張姓女上士案發後被依貪污治罪條例「侵占公用財物罪」收押，檢方今起訴經移審法院。稍早召開接押庭，林懊悔說「之前過期罐頭都丟海裡，是不想浪費」，法官認無羈押必要，裁定林男、張女均15萬元交保及限制住居。

士院於18日下午4點開接押庭，張女與林男分別接受庭訊，且都選任律師替其辯護。

時任上士張女坦承犯行說，不知道團膳罐頭實際規定，但知道是只能部隊伙食用，更指出，一開始是曾姓女上士要她去協助搬運罐頭，她感到困惑也詢問「為何要打包」，曾女則說「主任林佑柏說罐頭過期，要打包請台灣友人幫銷」，她才反問「那我可以帶一些回家吃嗎？」林表示同意。

張女辯護律師說，聲押、延押庭被告均坦承犯行，雖所犯5年以上重罪，檢方也於起訴書提到符合2次減刑，所以認羈押原因以不存在，認無羈押必要，懇請釋放。

前參謀主任林佑柏留著凌亂中分髮型，懊悔向法官說，3次運送是行為錯誤，但只是想說不要浪費，因為之前的做法都是丟到海裡，才會送友人，更提到被羈押4個月想了很多，深感後悔，若當初按規定就不會犯錯，才會導致現在家庭經濟支柱沒辦法支撐，都怪一時沒想清楚才犯錯，希望能交保。

其辯護律師指出，被告自白犯行，繳交犯罪所得，所以適用2次減刑，懇請法院是否沒有繼續羈押必要，給予附條件強處或交保。

承辦法官訊問後，認其等均涉犯貪污治罪條例第4條第1項第1款犯罪嫌疑重大，該條罪嫌最輕本刑是10年以上之罪，被告等可預見所判處罪刑非輕，而有刑事訴訟法第101條第1 項第3款之羈押原因，惟無繼續羈押之必要，裁定2人各以新台幣15萬元具保，並均予限制住居。