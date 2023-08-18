▲靈鷲山水陸空大法會祈福，朱立倫祈願台灣和平

▲靈鷲山開山住持心道法師(右)與朱立倫有25年的因緣。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

靈鷲山第30屆水陸空大法會，18日於桃園巨蛋啟建第3天，國民黨黨主席朱立倫與桃園民意代表、黨部隨行人員近30人，抵達法會現場，祈願台灣和平、人人平安健康。朱立倫感恩靈鷲山開山住持心道法師在國民黨最辛苦的關鍵時刻，給予光明與溫暖的加持。

朱立倫從擔任立法委員、桃園縣長、行政院副院長、新北市長時，每年都會參加靈鷲山水陸法會，常上山跟心道法師請益，和靈鷲山結了很深厚的緣份。認識心道法師25年的朱立倫，與心道法師親密互動，就像回到家一般的自在。

身為佛弟子的朱立倫，自詡為靈鷲山護法一員，他分享說，不論是參加法會，或上山請法，每每受益良多。面對明年總統大選挑戰非常多，對國民黨總統參選人侯友宜相當有信心，就像去年桃園市長張善政選前也很辛苦，還是贏得最後勝選。

心道法師開示，選舉就是一個使命，努力衝就對了！大家能夠勇敢突破困難與障礙，自然善緣俱足，成功在眼前。而持續30年的水陸空大法會，有很強大的energy，不但護佑桃園平安，也讓台灣寶島富足安康，中華民國福氣滿滿。包括：立委萬美玲、魯明哲，市議員陳美梅、凌濤、張桂綿、孫韻璇、桃園市民政局長劉思遠等一行人陪同朱立倫主席出席法會。