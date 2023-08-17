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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

觀察／「豬老四」約豬大哥談合作　侯友宜、柯文哲誰理郭台銘？

▲鴻海創辦人郭台銘出席主流民意大聯盟雲林旅外鄉親後援會。（圖／記者林敬旻攝）

▲鴻海創辦人郭台銘出席主流民意大聯盟雲林旅外鄉親後援會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（17）日出席「雲林旅外鄉親後援會」， 以《三隻小豬》為例，暗喻國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲都不團結，恐被民進黨總統參選人賴清德這隻大野狼吃掉，建議3人坐下來喝咖啡，團結下架民進黨。看似矛盾的是，主辦人張榮味卻鼓勵出席者幫郭台銘在每個路口設連署站，因此郭到底是戰是和？以戰逼和？還是以戰逼合？值得玩味。

本場活動由雲林縣前縣長張榮味召集，出席者包括彰化縣議長謝典林、屏東縣議長周典論、雲林縣副議長蔡咏鍀、前台東縣長吳俊立、國民黨中常委周孟蓉、沈智慧、范成連、國民黨前立委蔡正元、國民黨前文傳會主委胡文琦等。在張榮味的強力號召下，湧入近千名雲林同鄉，男女老少、百工百業都有，原訂76桌還加開到85桌。

對於出席者是否都力挺郭台銘，坐在主桌的蔡正元其實給了答案，他在受訪時表示，自己挺的其實是張榮味；在媒體數度追問下，蔡都未講出「我挺郭台銘」這5個字。不過，蔡在致詞時則說，張榮味的理想跟郭台銘一樣；而張榮味致詞時，更直言要在每個路口都幫郭台銘設連署站。換言之，這些雲林鄉親大多以張榮味馬首是瞻，因而間接支持郭台銘，並非直接支持郭台銘。同理，今晚的爆桌，亦是顯示張榮味的號召力，而非全部來自郭台銘的魅力。

▲鴻海創辦人郭台銘出席主流民意大聯盟雲林旅外鄉親後援會，與前立委蔡正元敬酒。（圖／記者林敬旻攝）

▲鴻海創辦人郭台銘出席主流民意大聯盟雲林旅外鄉親後援會，與前立委蔡正元敬酒。（圖／記者林敬旻攝）

郭台銘致詞時，以《三隻小豬》為例，稱2隻豬大哥因為不團結，所以被大野狼吃掉，最後是靠豬小弟帶領大家打倒大野狼，而那隻大野狼就是賴清德。近郭人士表示，郭口中的2隻豬大哥，指的就是侯友宜、柯文哲；而這也是郭想要團結的對象。至於怎麼團結？郭講得很明白，就是3人一起坐下來喝咖啡，在此框架下好好和談、彼此合作。

對照張榮味要幫郭台銘設連署站，郭台銘卻又要跟侯友宜、柯文哲喝咖啡，兩個動作看似矛盾，其實並不衝突，其用意在於透過「三個和尚沒水喝」迫使大家好好和談，討論如何合作下架民進黨。因此，這可說既是「以戰逼和」也是「以戰逼合」。只不過，以民調趨勢來看，郭已經好幾個禮拜都「一成不變」，只比一成多一點點，何來高姿態談合作？更遑論，若郭真的想要合作下架民進黨，早就有機會了，那就是落實5月17日徵召失利時他的臉書發文，全力輔選國民黨徵召的候選人。

一位今天出席的挺郭要角透露，郭台銘談合作只有兩個可能，「郭柯配」或「郭候配」，郭都必須當正的。由此可知，郭屏棄5月17日的合作機會與承諾，如今再提合作，其實反而「圖窮匕現」盡顯「狼子野心」。在此情況下，世人又看到郭的民調始終「一成不變」，毀信失約亦前科累累，恐怕侯友宜跟柯文哲很高機率不會搭理他，這位既無信守又無籌碼的豬小弟，拿甚麼叫牌豬大哥？

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