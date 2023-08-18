陸方恐全面終止ECFA　朱立倫：民進黨整天抗中、反中要怎麼解

▲朱立倫出席靈鷲山水陸空大法會 。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

中國大陸擬定在我國明年總統大選前，終止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）。國民黨主席朱立倫下午表示，兩岸的經貿關係幾乎密不可分，為了台灣的台商和經濟發展，希望兩岸能夠溝通、協調、對話；民進黨每天抗中反中、說一套做一套，兩岸的經貿數字不斷提升，但又不交流對話，要怎麼解決目前遇到的困難。

對於中國大陸商務部新聞發言人日前宣佈對台貿易壁壘調查最新進展，並依據有關規定研究中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠。朱立倫今天下午至桃園市出席靈鷲山水陸空大法會，對此表示，兩岸的經貿關係幾乎是密不可分，尤其為了台灣的台商、經濟發展，希望兩岸溝通、協調、對話，但是民進黨每天抗中、反中，結果這幾年兩岸經貿數字不斷提升，完全是「說一套、做一套」。

另，對於日本時事評論專家矢板明夫以武功評論總統參選人，其中指國民黨總統參選人侯友宜內力充沛但不會控制。朱立倫說，不知道他在說什麼，只知道侯友宜是實實在在做事情，認真努力而且經過40幾年考驗，目前是全黨大家團結一致共同支持的總統參選人。侯現在民調越來越好，表示台灣大家主流民意還是認為，需要一位讓兩岸和平，能夠過好日子的總統候選人。

