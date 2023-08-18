同事不訂午餐愛問「可以吃一口嗎？」　她答應秒傻眼：主餐沒了

▲同事看到食物都會湊過來問「可以吃一口嗎？」（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

職場上會遇到許多形形色色的人，一名網友表示，有個同事很奇葩，每次訂午餐、飲料，對方都搖頭拒絕，當餐點送到時，又會湊過說「可以吃一口嗎？」之前有次讓同事吃一口，結果主餐直接被吃掉，只剩下配菜，導致現在大家吃東西都偷偷摸摸，吃糖果也要趁對方去上廁所時趕快塞嘴巴。

原PO在Dcard上發文，「同事很愛吃一口」，每次訂午餐或是飲料，同事都會說不要，等到餐點來了，又會湊過來喊「看起來好好吃」、「可以吃一口嗎」。她回憶剛入職的那年，「當時的我還不懂人間險惡」，午餐訂了港式煲仔飯，餐點一來，她都還沒開，同事就馬上說了一句「看起來好好吃」。

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她便問對方要吃一口嗎？「結果一口回來我的主餐不見了，剩一顆荷包蛋和三朵花椰菜」，還有一次另一位同事泡泡麵，才剛打開，一口都還沒吃，「愛吃一口」的同事馬上說「你的湯喝得完嗎？喝不完我可以幫忙喝」。

原PO表示，現在大家在辦公室吃東西都偷偷摸摸，連吃糖果，都要趁該同事上廁所時趕快塞進嘴巴，「每次想到都還是覺得很好笑，到底怎麼會有這種人啦」，最扯的是，有次同事點了一份水餃10顆，「吃不完拿去賣公司男同事一顆7元，整個大開眼界」。

貼文一出，不少人都有遇過一樣的狀況，「以前班上也有這種女生，中午完全不用買飯，都吃一輪大家的便當」、「我老公以前公司也有這種人，所以我老公買完午餐都趕快噴滿口水，之後的其他同事全都效仿」、「主菜不見我會直接暴怒叫她賠錢欸，原PO脾氣太好了吧」、「讓我想起小學時候有個女同學，她只要看到有人在吃東西，都會馬上跑過來說，我也要吃，同時間手上靠攏向上，搭配哈巴狗式笑臉，那個乞丐表情過了20年至今難忘」。