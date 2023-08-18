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沒色色想法！妹子睡著卻「一直高潮」　醒來崩潰：生病嗎

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲只是睡個覺卻高潮到醒來，讓原PO很困擾。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「因為這樣去看醫生，好奇怪也好尷尬。」一位妹子日前發文求助，最近睡覺會一直高潮到醒來，有時還會莫名興奮到宮縮肚子痛，可她完全沒有色色的想法，忍不住直呼好煩，「是生什麼病嗎？超困擾」，話題引發討論。

這位妹子在Dcard發文「一直高潮好煩……」，說她最近睡覺時，發生一直高潮到醒來的狀況，「真的好煩，是生什麼病嗎？超困擾。」有時候還會莫名興奮到宮縮，然後就肚子痛，「重點是完全沒看什麼色色的東西，也沒有色色的想法」，求助有沒有人也曾這樣。

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看到貼文後，許多人還是建議她去婦產科檢查，「這個真的要看醫生！我忘記是叫什麼病了，但是世界上比較嚴重的案例，是每1-2分鐘就經歷一次高潮，所以高潮對她們來說，一點都沒有歡愉感，反而還影響生活…因為完全沒辦法對一件事專注超過幾分鐘」、「記得以前有看過一個國外新聞，那名女性患了持續性性興奮症候群（PGAD）。」

不過，事後原PO有補充，說她後來找男友開戰，就沒再發生持續高潮的情況，「結論：這次內分泌失調，月經流了快一個月，太久沒做。」有人仍提醒，「月經流了快一個月，這是很明顯不正常的症狀。快去婦產科檢查。有可能是內膜過度增生，醫師也會驗是否有內膜癌。」

據悉，美國「旅遊生活頻道」(TLC）曾推出一個實境秀節目《性愛讓我掛急診》（Sex Sent Me to the ER），其中一集是美國女子麗茲（Liz）跟男友艾瑞克（Eric）的故事。有一次兩人瘋狂激戰後，艾瑞克甫下床，麗茲卻感受到另一波高潮襲來，而且來勢凶猛、遲遲不退，時間長達1小時。

漸漸的麗茲從快感轉為疼痛，進入第2小時，高潮仍然不退，嘗試過跳躍、喝酒等方法想擺脫快感，卻徒勞無功。後來麗茲趕緊到醫院掛急診，等到高潮退去，已經是3小時後的事。《每日郵報》也報導了這段奇聞，但並未提到麗茲究竟是如何發生這種情況，也未說明醫院如何讓她「 退潮」。

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