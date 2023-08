沒色色想法！妹子睡著卻「一直高潮」　醒來崩潰：生病嗎

▲只是睡個覺卻高潮到醒來,讓原PO很困擾。(示意圖/記者周亭瑋攝)

網搜小組/鄺郁庭報導

「因為這樣去看醫生,好奇怪也好尷尬。」一位妹子日前發文求助,最近睡覺會一直高潮到醒來,有時還會莫名興奮到宮縮肚子痛,可她完全沒有色色的想法,忍不住直呼好煩,「是生什麼病嗎?超困擾」,話題引發討論。

這位妹子在Dcard發文「一直高潮好煩……」,說她最近睡覺時,發生一直高潮到醒來的狀況,「真的好煩,是生什麼病嗎?超困擾。」有時候還會莫名興奮到宮縮,然後就肚子痛,「重點是完全沒看什麼色色的東西,也沒有色色的想法」,求助有沒有人也曾這樣。

看到貼文後,許多人還是建議她去婦產科檢查,「這個真的要看醫生!我忘記是叫什麼病了,但是世界上比較嚴重的案例,是每1-2分鐘就經歷一次高潮,所以高潮對她們來說,一點都沒有歡愉感,反而還影響生活…因為完全沒辦法對一件事專注超過幾分鐘」、「記得以前有看過一個國外新聞,那名女性患了持續性性興奮症候群(PGAD)。」

不過,事後原PO有補充,說她後來找男友開戰,就沒再發生持續高潮的情況,「結論:這次內分泌失調,月經流了快一個月,太久沒做。」有人仍提醒,「月經流了快一個月,這是很明顯不正常的症狀。快去婦產科檢查。有可能是內膜過度增生,醫師也會驗是否有內膜癌。」

據悉,美國「旅遊生活頻道」(TLC)曾推出一個實境秀節目《性愛讓我掛急診》(Sex Sent Me to the ER),其中一集是美國女子麗茲(Liz)跟男友艾瑞克(Eric)的故事。有一次兩人瘋狂激戰後,艾瑞克甫下床,麗茲卻感受到另一波高潮襲來,而且來勢凶猛、遲遲不退,時間長達1小時。

漸漸的麗茲從快感轉為疼痛,進入第2小時,高潮仍然不退,嘗試過跳躍、喝酒等方法想擺脫快感,卻徒勞無功。後來麗茲趕緊到醫院掛急診,等到高潮退去,已經是3小時後的事。《每日郵報》也報導了這段奇聞,但並未提到麗茲究竟是如何發生這種情況,也未說明醫院如何讓她「 退潮」。