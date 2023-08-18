化妝後戴眼鏡！被說沒必要「基本上都很醜」　她聽傻了

▲不是每個人都適合戴隱形眼鏡。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多女生都會化妝、打扮得漂漂亮亮再出門，不過近日有女網友發文表示，她因為眼睛過敏、無法戴隱形眼鏡，所以常被身邊朋友調侃，說戴眼鏡不必化妝，因為並不會變好看。貼文曝光後，引發底下網友討論。

女網友在Dcard上，以「戴眼鏡就沒必要化妝嗎」為標題發文，提到她身邊有很多朋友都會戴隱形眼鏡，並配上美美的妝容。也正因如此，每當她化妝、戴眼鏡時，身邊的女生朋友和男生朋友就會說，既然要戴眼鏡，便沒必要上妝。

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不只如此，還有朋友曾說，戴眼鏡的女生幾乎很醜，就算化妝也不會變好看、都遮住了。原PO透露，她因為眼睛過敏，不能戴隱形眼鏡，怎料每次只要戴上眼鏡，似乎都不被接受，甚至連櫃姐都會說不用化妝，戴上眼鏡後就看不出來了。聞言，原PO也直呼，戴眼鏡就沒必要化妝嗎？把戴眼鏡說成外貌不佳，根本沒考慮別人的感受。

▲原PO被說沒必要化妝。（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「我戴眼鏡照樣化妝，人家也都說我的眼鏡戴起來很好看，化妝不就是自己爽的嗎？不用聽人家講那麼多」、「我也會化妝戴眼鏡，兩者不衝突啊」、「我每天戴眼鏡也化妝，完全沒有衝突好吧，還是一樣覺得自己很美，老話一句，找到適合自己的最重要，世上的美千百種」、「眼鏡真的很吃妝，加上鼻墊片會一直摩擦，所以我戴眼鏡就不化妝了，你自己喜歡就化妝啊，何必去管他們」、「與其考慮自己要不要換風格、要不要化妝，應該先考慮自己是不是應該換交友圈」。

也有網友分享，「戴眼鏡化妝真的比較容易被吃掉，因為我近視600多度、鏡片真的厚，腮紅的部分是我覺得最重要的，顏色要足夠，看起來才會有氣色唷」、「眼鏡搭配適當的妝容，整體造型也可以很好看的喔」。