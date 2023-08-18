第一次出遊過夜　妹子興奮炸！「男友高頻率震動」讓她整晚失眠

▲原PO第一次跟男友過夜。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

以為會跟偶像劇一樣浪漫！一名女網友表示，與男友交往半年多，彼此都是初戀，第一次出去玩兩天一夜，一想到要與男友共處一室過夜，既興奮又期待，幻想早上被男友溫柔得叫醒，沒想到半夜卻被男友的打呼聲吵醒，像打雷聲一樣吵，一整晚都沒有辦法好好睡覺。

原PO在Dcard上發文，「跟男友第一次過夜整晚沒辦法睡」，和男友交往半年多了，彼此都是初戀，迎來第一次的兩天一夜旅遊，期待可以像偶像劇一樣，抱著入睡後，隔天早上陽光透過窗戶灑進來，被男友溫柔叫醒。

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「理想很豐滿，現實很骨感！」原PO表示，還沒等到早上的太陽，半夜就被男友的打呼聲吵醒，「那聲音比我手機的鬧鈴還大聲…而且他打呼的時候，全身會像筋膜槍一樣高頻率震動，終於理解成語鼾聲如雷，為什麼是用打雷去形容打呼」。

▲原PO整晚吵得不能睡。（示意圖／記者周亭瑋攝）



原PO崩潰表示，第一次一起過夜，居然因為男友的打呼聲，整晚無法睡覺，隔天早上委婉和男友說，才知道每次男友與朋友出去，都會單獨一間房跟其他朋友分開，「不然他睡覺一打呼，他的朋友們都睡不著」，男友也提出可以戴耳塞睡覺，但原PO認為這不是長遠之計，「有沒有改善方法呢？」

貼文一出，網友認為最佳解就是分房睡，「打呼很大聲，枕邊人戴耳塞是沒有意義的，分房睡是正解」、「身為過來人告誡你，分房睡才是正解，我家先生也是打呼很大聲那種，不論是用打的、揍的、踢的、看醫生都沒用」、「我前任也是又高又帥也不胖，每晚打呼跟豬叫一樣，睡眠品質很差，心理會很討厭他，間接影響感情」。

底下還有網友歪樓，想到壞壞的劇情，「我還以為第一次做整晚沒辦法睡，失望」、「我也好失望，我跟男友第一次過夜，一直幻想可以色色，結果我害羞死根本不敢，男友也很紳士啥也沒做」、「看標題興奮得點進來，然後幻滅」。