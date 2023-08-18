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「羅漢魚造型」妹子走上街！　兩派戰翻：就像穿睡衣出門

▲▼在路上捲髮捲。（圖／記者黃可昀攝）

▲有些女生會在路上夾髮捲。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

為了讓瀏海保持自然的弧度，很多女生都會在頭上夾髮捲，甚至連出門在外，也會繼續夾著，近日就有女網友發文表示，不知從何開始，路上多了很多「羅漢魚」。而貼文曝光後，引發網友熱議，有些人覺得不用管太多；也有人則認為這樣夾著不是很好看。

女網友在Dcard上，以「路上一堆髮捲妹」為標題發文表示，不知從何開始，她常常在路上看到頭上夾著髮捲的妹妹，一直覺得這樣的「造型」很像羅漢魚。

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貼文曝光後，有網友表示，「我自己是覺得那就像家裡洗漱的用品一樣不該帶出門，就像有些人不喜歡看到別人穿睡衣褲出門一樣」、「現在很多妹妹是一整天都戴著，搞到直接變成時尚配件，這就完全不能理解」、「有些是真的怕瀏海塌，加上夏天很熱，這就先不說了，但是一堆妹妹是不管怎樣就是要用髮捲，覺得用上就超韓、超好看，但就是一隻羅漢魚 」、「一堆瞎妹逛街、上班都夾著髮捲，看了都替她們感到尷尬」、「捲了髮捲不就是為了出門瀏海有造型要好看嗎，結果出門一直捲著回家拆掉，那瀏海到底剪來幹嘛」。

▲▼髮捲。（圖／記者曾筠淇攝）

▲髮捲。（圖／記者曾筠淇攝）

也有些網友回應，「真的就是她們自己高興就好，好不好看不干我的事」、「她們自己用得開心就好，輪不到你來說嘴」、「夏天瀏海就會塌啊，是在吵什麼」、「真的只有女人會為難女人欸，怎麼可以管這麼多」、「不懂欸，瀏海就會塌掉，為什麼不能捲？每次看到這種發言都覺得關你什麼事，阿姨」。

過去曾有網友分享，之所以會流行夾髮捲，可能是韓國女團EXID的成員Hani（哈妮）意外帶起的，Hani某次錄製節目時，「因為有拍攝到搭車轉點的過程，為了維持空氣瀏海的捲度，她在車上直接把髮捲捲在頭上，直爽、可愛的個性超圈粉」，進而帶起風潮。

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