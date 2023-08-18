以為躺著就能賺3萬！人夫半年試藥3次「慘成陽痿」　老婆要離婚

▲潘男為賺7000元試藥慘陽痿。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北一人夫偶然得知「試藥」這個職業，以為工作輕鬆，躺著就能賺錢，半年內試藥3次，賺了7000元人民幣（約新台幣29364元）。不料，現在他的身體出現明顯反應，已經陽痿，他崩潰上節目爆料稱，「家庭已經不和諧了，老婆現在想跟我離婚。」

▲醫院發的招募資訊。（圖／翻攝自影片）

綜合陸媒報導，此前，潘姓男子在網上看到一則藥物試驗的招募資訊，補償款為7000元（人民幣，下同），看到補償金額他心動了。

為了增加收入，半年內他已經參與了3次藥物試驗。潘男說，前兩次幾乎都沒有感受到身體有啥異常，這讓他覺得試藥賺錢「很輕鬆」。

然而第三次試藥時，潘男的身體卻出現了明顯反應，而副作用更是遠超他的預期，「出現頭痛、腰痛，晚上睡眠不好，比較燥熱，更可怕的是，發現了陽痿的症狀，而且越來越嚴重。」他控訴，同組試藥人員身體普遍出現了不良反應。

潘男表示，當時招募人員只在微信上簡單告知，試藥會出現1到2月副作用，然而2個月已經過去，副作用還沒有消失，「現在院方說這個藥的副作用消除需要5到8個月的時間，甚至特殊情況的話需要1年多，他當時卻沒說。」

▲楊男歎，害怕家庭不和諧。（圖／翻攝自影片）

另外一名試藥員楊姓男子表示，「我擔心長期這樣下去，會影響夫妻生活。」潘男也直言，「我是正常人去試的，現在卻變得不正常，我的訴求就是希望醫院可以解決我現在生理上存在的問題，以及對我生理和心理傷害進行一些補償。」

對此，院方表示，副作用因人而異，但在此期間，院方可以為受試者提供相應藥物緩解症狀。對院方的說法，2名試藥員表示不能接受，因為「當初試藥前沒告訴我們是這樣的副作用」。

目前，武漢市江夏區衛生健康局已經介入調查。