大馬墜機沒有記錄器！錄音器成還原「降落前2分鐘墜機」唯一關鍵

▲墜毀飛機的駕駛艙錄音器已被尋獲。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞17日的空難至今已造成10人死亡。當地警方18日表示，由於失事飛機已證實沒有飛行資料記錄器，因此當局如今只能靠著17日晚間尋獲的駕駛艙錄音器來還原事發經過。與此同時，交通部聲稱，民航局將對涉事飛機型號展開調查，以決定是否禁止相關型號的飛機繼續飛行。

綜合當地媒體報導，事發當晚，航空事故調查局（BKSU）便已在現場尋獲黑盒子中的「駕駛艙錄音器」（CVR），並將其帶回實驗室分析，而搜尋人員則持續尋找黑盒子另一部分的「飛行資料記錄器」（FDR），以釐清事故發生原因。

然而，當地警方18日下午證實，失事飛機並沒有飛行資料記錄器，因此當局只能靠著17日尋獲的錄音器，來查明飛機在降落2分鐘墜機的原因。

▲馬來西亞派出多個單位在墜機現場搜尋殘骸。（圖／CFP）

報導稱，事故中墜毀的小型飛機是註冊號為N28JV的Beechcraft Model 390（Premier 1）。這架由Jet Valet運營的輕型飛機，在17日下午2時08分從浮羅交怡島飛往首邦市，不料飛機隨後卻在飛過艾米納（Bandar Elmina）附近路段時失控墜毀，成為馬來西亞46年以來第5架發生事故的Beechcraft飛機。

交通部長陸兆福18日在採訪中被問及是否會禁止相關飛機型號繼續飛行時，表示他將把此事交由民航管理局（CAAM）調查，並等待技術調查報告出爐後再做出決定，「我不想魯莽地做決定，但CAAM一定會仔細檢查所有在國內使用的飛機型號」。