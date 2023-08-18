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大馬死亡班機最後合照曝！　議員助理遺孀悲吐：老公本來不想搭機

▲▼馬來西亞墜機。（圖／翻攝自Facebook）

▲馬來西亞墜機事件中失事飛機乘客的最後合照曝光，下同。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞17日發生墜機事件，並造成10人死亡。最近，網上流出機上8人在搭上死亡班機前段合照，而其中一名死者的遺孀更透露，她的丈夫其實本來不想搭機，可惜如今卻已天人永隔。

綜合當地媒體報導，巴生中央醫院（HTAR）的太平間自17日晚間開始，就搭起了3個帳篷，上面還寫著「死前數據與鑑定」的字樣。隨後，裝載著10具遺體與「人體遺骸」的警車，在18日凌晨1時20分抵達醫院，而解剖屍體的工作也在早上8時開始進行。

報導稱，10名罹難者的家屬目前都已趕抵醫院，並完成手續與DNA樣本採集，而警方也公開了其中9名死者的身份。除了被墜機殘骸砸中的機車騎士莫哈末哈菲茲外，其餘8人皆為失事飛機上的機組人員與乘客。

▲▼馬來西亞墜機。（圖／翻攝自Facebook）

他們分別是機師沙魯卡馬、副機師海卡阿拉斯、乘客凱里爾阿茲萬、沙哈魯奧瑪、莫哈末納伊姆、莫哈末道菲、依德利斯阿都達立，以及彭亨柏郎埃區州議員拿督斯里佐哈里哈倫。

令人唏噓的是，佐哈里哈倫在踏上死亡行程前，曾在更早一班的飛機上與同行人士開心合照，不料幾人卻在下一趟航班中不幸發生空難。佐哈里哈倫助理莫哈末道菲的遺孀難過表示，她至今無法相信丈夫已經死去，「我知道他這次去浮羅交怡搭的是私人飛機，但我一直認為可能不是他們，直到拿督斯里的辦公室打來跟我說一切都不好時，才確定機上沒有任何乘客生還」。

她也指出，由於家中的2個孩子因感染流感身體不適，因此莫哈末道菲本來不太想去浮羅交怡，不過由於佐哈里哈倫需要他，因此莫哈末道菲最後還是選擇了一同隨行，「我最後一次和丈夫聯絡是在16日晚上10點，他當時剛開完會，還詢問孩子們的情況」。

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