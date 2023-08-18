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柯文哲甩鍋又一樁？　黃珊珊：柯是解決20年來北投纜車爛攤子的人

▲▼柯文哲、黃珊珊。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

▲民眾黨總統參選人柯文哲（左1）、台北市前副市長黃珊珊（右1）。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

實習記者石嘉豪／台北報導

長達20多年爭議的「北投纜車BOT 案」，在民眾黨總統參選人柯文哲擔任台北市長任內時喊卡，直到今年5月，廠商聲請的仲裁結果出爐，北市府被判要付2.3億元給廠商，使得柯文哲近日再度遭受質疑，甩鍋給蔣市府，留下的爛攤子又增加一例。今（18日）台北市前副市長黃珊珊對相關質疑表示，柯文哲是來解決問題，「善後三任市長留下的爛攤子」。

黃珊珊指出，過去「基隆路車行地下道案」從陳水扁市長時代打了20多年官司，最後台北市政府被判敗訴，以每年5%計算遲延利息，「20多年的利息比本金還要高」，2億多的案件要賠4億多，所以，「減止訟」是幫政府省錢的方法之一。

黃珊珊提到，她擔任副市長時，同時也是台北市政府關懷小組的召集人，當時關懷小組的工作有三項，其中包括關懷各單位加班時數、關懷退休同仁，還有一項就是「減止訟」。

黃珊珊說減止訟就是，所有機關的訴訟案，只要超過5年以上，都要上報訴訟狀況與勝敗評估，法務局會統計並協助各機關面對訴訟問題，召開相關會議，由府級長官擔任PM，不讓公務員自己承擔責任。否則，就會像這些長年未決的訴訟一樣，公務員怕自己要負責任，通常就是不斷上訴，打輸了再說，反正只要不是自己圖利廠商，最後賠多少又不關自己的事，所以訴訟就越打越久，利息越付越多。

黃珊珊認為，北投纜車也是一個「減止訟」的好例子。在1998年陳水扁市長拍板BOT，2005年馬英九市長簽約，之後就發生弊案、環評爭議。然而，她到市府後，柯文哲把所有陳年老案請她一一重新檢視，也因此北投纜車經過多次府內會議決定不續建。後來，廠商爭取8億多的損害，經過府內多次精算討論，接下來就是依合約依法處理雙方爭議，最後法院作出仲裁決定，才「真正善後了這牽拖20多年的爛攤子」。

黃珊珊更接著說，柯市府本來就打算在任內解決這個問題，但是仲裁程序的時間不是柯市府可以控制的，因此也不可能先編預算，這與之前所有的爭議都是一樣的，要等判決出爐才能知道要賠多少錢。

黃珊珊最後則提到，建議台北市政府可以用追加預算的方式儘速提報議會，就不必再吵利息問題。還直呼馬英九、郝龍斌任內有很多牽扯十多年的案件，如大巨蛋權利金、小巨蛋訴訟案、兆亨加油站撤照案，柯市府都一一解決。並表示，這些案件的故事很多，有空她會好好說清楚講明白！

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