郭拋與侯柯談合作　林為洲諷「要聲量」：不是數字加起來就能贏賴

▲國民黨立委林為洲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨以三隻小豬故事籲在野合作，並表示要邀總統參選人侯友宜、柯文哲喝咖啡，三方在「主流民意大聯盟」框架下一起打敗民進黨總統參選人賴清德。但國民黨立委林為洲今（18日）直言，知易行難，不是數字加起來就能贏賴清德，「你以為政治是數學題喔」，這只是要聲量的假議題。

針對郭台銘上述的發言，林為洲18日受訪時表示，執政大聯盟跟藍白合從5月講到現在，還是那一句「知易行難」，大家都知道這道理，但做起非常困難。他認為，各候選人應趕快努力把自己的論述、政策講清楚，要給台灣帶來怎樣的願景，不要整天想要去聯盟誰，又不是算數，不是數字加起來就能贏賴清德，「你以為政治是數學題喔」。

林為洲說，他個人認為到最後沒有什麼聯盟，選民自會做決定，因為聯盟要成局的決定因素太多了，變數也太多了，包括政黨主體性的問題；以國民黨來講，跟別人聯盟若要更換總統候選人，這機率是零，畢竟全代會都開完了，要重開換人，讓給無黨籍或民眾黨，「國民黨就可以包起來，以前『換柱』學到的教訓還不夠嗎？」

林為洲也說，理念是可以溝通，但3個人坐下來做政治發表會很難啊，而是應趕快各自努力，端出政策說服選民，尤其國民黨更應如此，現在民調有好轉，要努力衝高自己的支持度，讓民眾更了解政策方向，跟民進黨與賴清德有什麼不一樣。

媒體追問，會建議三個人要坐下來談嗎？林為洲表示，3個人來做政策辯論的方向沒有錯，只是說候選人本來就是要讓民眾知道自己的政策，至於結合起來變成一個黨，不要再想了，這只是要聲量的假議題，「你每次都在講藍白合、執政大聯盟，請問你的政策到底是什麼？乾脆政策辯論我覺得比較有實質意義」。

▼鴻海董事長郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）