「無人不知」的鄰居！　陸男開跑車「轟鳴炸街」刷存在感

▲上海浦東一男子開跑車炸街，讓周邊居民苦不堪言。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

上海浦東新區社區多位居民投訴，社區裡有這麼一個車主，他每天什麼時候出去、什麼時候回來，整個社區裡幾乎無人不知，因為他每次進出都猛踩油門，周圍鄰居就知道這傢伙又來了。

據《澎湃新聞》報導，王先生表示，這個炸街擾民行為已經存在1年多，每天早晚進出社區，都會猛踩油門，排氣管產生巨大的聲響，像放鞭炮一樣噼哩啪啦的聲音，他故意讓周邊居民聽到這種排氣聲，彷彿要告訴別人，他要進社區了或出社區了，刷所謂的存在感，周邊居民真的苦不堪言。

報導提到，擾民車主已經有被處罰的經驗，在今年3月份，他駕駛的黃色福特牌野馬跑車，因非法改裝炸街擾民被警察查處，沒想到還不知悔改。

浦東新區張江鎮孫環路居委會主任鄭偉表示，這一情況確實在社區裡存在一段時間了，居委物業也已多次對該汽車車主進行勸說，包括社區警察也有上門對他進行約談，效果不是很好，接下來會聯合對車主進行第二輪的相關約談，也會請相關檢測部門對他的車輛進行檢測，看是否存在非法改裝的情況。

根據大陸噪聲污染防制法的規定，一旦超過最大限值，構成環境噪音汙染，可能會承擔民事法律責任或行政法律責任。