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「山道猴子的一生」爆紅　真實度100%！台七乙2天就有5起車禍

▲▼YT「山道猴子」爆紅！1天衝79萬觀看　鄉民支持拍真人版：太過真實（圖／翻攝Eric Duan YouTube）

▲「山道猴子的一生」上下兩集爆紅。（圖／翻攝Eric Duan YouTube）

記者施怡妏／綜合報導

YouTube頻道「Eric Duan」創作的「山道猴子的一生」上下兩集爆紅，觀看次數破百萬次，由於故事內容、心境討論太過真實，進而引起熱論，就有網友好奇「真實性多高？」不少人大喊100%，事實上，影片中所提到的「台七乙線」，幾乎每個月都至少會發生一起重大車禍。

有網友在PTT發文，「山道猴子的一生有幾分的真實度？」一次看完上、下集，很多人都說內容很寫實，但他認為很扯，「光是理財的部份，我就覺得真的有人會這樣搞自己？這部裡面的情景在現實中有幾分的真實度？」

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對此，網友一面倒點頭，「很多吧，負債人生只是你沒看過」、「應該是紀錄片，大學打工有個同事就這樣」、「大家覺得真實，就是因為周遭有人就這調調」、「就是因為真實，才會這麼紅」、「你很年輕吧，以前卡奴時代很可怕的」、「紀錄片真的不唬爛」、「理財才是最真實的地方」、「我實地考察台七乙，真人真事無誤」、「100%，去台七乙看到的猴子就是這樣」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲鄉民支持拍真人版「太過真實」。（圖／翻攝自PTT）

事實上，故事中提到的「台七乙線」，是連結新北三峽到桃園大溪往來的道路之一，被視為新北市跑山聖地，平時除了吸引不少車友，也有部分改裝族會在晚上跑去飆車，因此常常傳出車禍事故；YouTuber「戰神鄒小捷」曾拍過影片實地考察，明明應該減速的S行彎道，每輛機車卻呼嘯而過，絲毫沒有減速的跡象，短短2天就有5起車禍發生。

為了防止機車改管的噪音以及事故發生，桃園市政府在6月1日啟動「靜桃計畫」，由警察局、環境保護局及經濟發展局跨局處聯合執法，每日不定點稽查取締，並且在重點時段，針對「台七乙線」競速駕駛、改裝排氣管等違規車輛，加強攔檢取締措施。

▼台七乙線常有車禍事故。（圖／翻攝Google街景地圖）

▲▼省道台七乙線指標1.97公里處測速相機與告示牌 。（圖／翻攝Google街景地圖）

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「山道猴的一生」真實度100%！　台7乙2天就5車禍

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