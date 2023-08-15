噪音車炸街！蘆洲警聯合環保局加強取締　今年已開罰4千萬元

▲蘆洲警察聯合環保局加強取締噪音車，元月1日至今開罰突破4000萬元 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

改裝車炸街，擾亂社會安寧，蘆洲警分局12日深夜與市府環保局擇定成蘆橋機車道下橋處共同執行「環警聯合稽查」，2小時內共攔檢106輛，其中5輛噪音不合格、4輛改裝排氣管。蘆洲分局統計，自元月1日起至今，通報環保機關確定裁罰1348件噪音車，罰鍰總數最高約達4044萬元。

少數車主為吸引目光或因個人喜好，拆除消音器、違法改裝車輛，製造噪音影響百姓生活品質。蘆洲警方為維護道路交通安全與秩序，並杜絕噪音車輛深夜頻頻發出噪音，擾亂安寧現象，每月不定期與環保局、監理站組成聯合稽查小組，針對各違規改裝車輛攔查取締。

蘆洲分局指出，晚上10時至翌日上午6時，使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格排氣管之車輛行駛於道路，將依違反噪音管制法第8條通報環保機關，首次違反裁處3000元，但於夜間時段或特定噪音管制區違反，該次罰鍰金額為6000元，最高裁處30000元罰鍰。另外汽車車身、引擎、底盤、電系等重要設備變更或調換，不申請公路主管機關施行臨時檢驗而行駛者，將依違反道路交通管理處罰條例第18條舉發，最高裁處9600元罰鍰。

蘆洲分局提醒，車主隨意改裝車輛引起噪音，除須繳罰單外，環保機關亦會令其限期改善，直到複驗合格為止，呼籲民眾別再刻意改裝製造噪音，擾民又和自己荷包過不去。