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社會 社會焦點 保障人權

女鑰匙沒電「借過鄰居二樓」反受困　枋寮警循聲救人

▲枋寮警分局東海派出所副所長鄭坤原及警員曹源中 協助張女脫困。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局東海派出所副所長鄭坤原及警員曹源中、消防人員協助張女脫困。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

張姓女子日前因租屋處鐵捲門鑰匙沒電，假日又無店家營業，無法開啟一樓大門，靈機一動打電話向隔壁鄰居借用二樓陽台窗戶進出，不料卻又受困，枋寮警分局員警及消防隊員獲報，由於天色昏暗，靠微弱求救聲找到她，一起使用長梯將她從二樓陽台救下，順利脫困。

▲枋寮警分局東海派出所副所長鄭坤原及警員曹源中 協助張女脫困。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局東海派出所副所長鄭坤原及警員曹源中 協助張女脫困。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮警分局東海派出所日前接獲民眾報案，稱於枋寮鄉臨海路二段一處民宅有名女子受困，副所長鄭坤原及警員曹源中立刻趕赴現場查看，由於天色昏暗一度未發現女子。

警方經過一番聽音辨位，終於在不遠處的一棟透天厝2樓陽台，發現受困女子正在呼救，員警先以手電筒光源照射她的位置，並向她喊話勿慌張移動，隨後警方立即與消防人員，以長梯將她從二樓陽台救下。

她脫困後仍心有餘悸的表示，因租屋處鐵捲門鑰匙沒電，且適逢假日店家未營業，便靈機一動打電話向隔壁鄰居借用二樓陽台窗戶進出，不料卻受困，幸好警消迅速前來營救，才得以順利脫困。

枋寮分局長郭譯隆肯定東海所副所長鄭坤原、警員曹源中即時協助民眾脫困深獲肯定，足為同仁表率；也籲請民眾不慎困於家中時，務必保持冷靜並可撥打110由警方到場協助或是請鎖匠前來，勿冒險攀爬陽台窗戶而將自己困於險境。

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