　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

強化高齡者交安知識　里港警+「路老師」深入鄰里道安扎根

▲里港警分局偕同「路老師」深入鄰里道安扎根 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局偕同「路老師」深入鄰里道安扎根 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為加深高齡者正確用路觀念，近期與交通部、屏東縣政府警察局及里警分局轄內各鄉公所合作推出一系列「路老師前進鄰里」交通管理社區化宣導計畫，透過路老師與警方合作，將道安觀念向社區鄰里扎根。

▲里港警分局偕同「路老師」深入鄰里道安扎根 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局偕同「路老師」深入鄰里道安扎根 。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港警分局於16日再次結合「路老師」，在九如鄉東寧村舉辦「高齡者交通安全宣導」活動，針對現行交通新制及高齡者駕車與行走時須注意之安全事項等，對長者進行面對面宣導與意見交流。

▲里港警分局偕同「路老師」深入鄰里道安扎根 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局偕同「路老師」深入鄰里道安扎根 。（圖／記者陳崑福翻攝）

「路老師」宣導計畫預計今年度於里港警分局轄境內辦理7場宣導活動，「勿在路段中任意穿越道路，要走行人穿越道」、「無號誌路口穿越道路應左看右看再左看，注意左右來車」。期許透過村鄰長及社區協會代表來邀請長輩們參加，將交通安全知識融入日常生活，讓長輩了解潛在交通用路風險，加深長輩對用路安全的認識，防範事故的發生。

另里港警方也針對近期詐騙手法及犯罪預防，叮囑長者們慎防受騙，如遇有疑似遭詐騙的情形，請立即撥打165專線或者與里港警分局連繫。

會後警方並在現場發送精緻點心餐盒及飲料提袋與自行車專用警示燈等宣導物品，讓與會的長者們相當開心。

分局長何明祥表示，台灣已由「高齡化社會」轉化成「高齡社會」，高齡者身體機能退化，加上不友善的道路環境帶來的威脅，使得高齡者因交通事故死亡人數及受傷人數攀升，相信藉由警方攜手「路老師」活動的宣講，將可提升高齡者正確的用路觀念，讓高齡者「安全回家」。

ET快訊
直擊／刪光周子瑜合照遭轟！　閨蜜女星：不難過是騙人的
快訊／「你有射嗎？」群創處長審問片瘋傳　真相曝光
快訊／「山道猴子」男女主角是超商店員！　全家發聲了
全聯「驚見新奇1物」結帳超神速！　全場敲碗：中南部也要
快訊／午後雷雨區擴大　10縣市大雨特報
日18禁女漫畫家曝光！　網見「胸器」驚呆：比A漫更巨
女星錄一半「跌地大哭」！崩潰：我是很缺錢才接這集

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

東光路人行道工程　竹市府積極排除管線障礙預計9月底完工

強化高齡者交安知識　里港警+「路老師」深入鄰里道安扎根

帶維生素產品返國眉角多　東縣衛生局：事前仔細確認勿觸法

嘉義地區中央公職選舉查察期前策略會 　多元管道嚴查賄選

竹市警攜手里長化身識詐種子　邀市民喝咖啡分享防詐秘訣

「買票賣票有夠瞎」嘉義地檢署創新反賄標語 　下鄉宣導反賄選

去「行人地獄」惡名！新法講習登場　缺席再罰1800...還要補課

蘭嶼+綠島48處免費提供飲用水　水質檢驗全數合格

小型車路考新制滿6年　監理站提醒：場考+道路駕駛都過關才可取照

台南郭綜合醫院前閃光號誌　李啟維建議調整三色運作

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

東光路人行道工程　竹市府積極排除管線障礙預計9月底完工

強化高齡者交安知識　里港警+「路老師」深入鄰里道安扎根

帶維生素產品返國眉角多　東縣衛生局：事前仔細確認勿觸法

嘉義地區中央公職選舉查察期前策略會 　多元管道嚴查賄選

竹市警攜手里長化身識詐種子　邀市民喝咖啡分享防詐秘訣

「買票賣票有夠瞎」嘉義地檢署創新反賄標語 　下鄉宣導反賄選

去「行人地獄」惡名！新法講習登場　缺席再罰1800...還要補課

蘭嶼+綠島48處免費提供飲用水　水質檢驗全數合格

小型車路考新制滿6年　監理站提醒：場考+道路駕駛都過關才可取照

台南郭綜合醫院前閃光號誌　李啟維建議調整三色運作

趙露思跳脫稚氣！「美人魚上岸」超仙紫色斜肩禮服閃出女神光

上海超市徵牛肉試吃員！　唯一要求「一天能吃5公斤」

味全龍證實簽下新洋投　葉總評價：還蠻不錯的

陳建仁害到陳其邁？　媒體人：民眾沒想看官員「嘴來嘴去」

被控替im.B主嫌喬事　陳歐珀還原經過：陳琬惠烏龍爆料失立委專業

鬼月出遊！林業署推4條「最冷步道」　網：看照片就覺得抖

群創處長為何毀滅式自爆？律師曝「少做1事」：前妻小三通通爆氣

路上發現「一窩狗狗」全抱回去！　檢查發現牠們彼此無血緣關係

超級男蟲扮總行處長+VIP客戶　30銀行女業務被騙上床還刷爆卡

七六人大危機！恩比德也可能出走　火箭、尼克準備搶人

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

地方熱門新聞

竹市前議員徐信芳逝世　享壽75歲

雨水灌地下室　高雄民眾抽水機掃把自救

新竹市區1665戶無預警停電　台電回應了

台南牛肉麵老店捐贈消防局災情勘查車3輛

新北甘藷季開跑　金山千人田間焢土窯

茶葉店竟研發出「混和蛋」

重啟花東快評估　初步規劃全長173.7公里

女子誤入投資詐騙損失390萬車手取款遭逮

大學分發入學放榜　中原大學招生「零缺額」

農曆7月鬼門開　新北推環保普度新文化

手持一神器護童安全過馬路

循環舊愛好物免廢市集　台東環保局舉辦3場次

新北首座兒童專屬圖書館8／16啟用

全台首次青農羽球交流賽　侯友宜開球為選手加油

更多熱門

相關新聞

政院推道安基本法　時力「 遲到比不到好」：2050零死亡應入法

政院推道安基本法　時力「 遲到比不到好」：2050零死亡應入法

行政院會17日提出行人交通安全政策綱領，並通過《道路交通安全基本法》，首次將「 零死亡」納入長期目標。時代力量表示，遲到的改革總比不到好，蔡政府執政交通安全年年惡化，直至大選前夕，才願意聽進時代力量與民間團體的建議，呼籲立法院下會期優先排審道安基本法，還給台灣人民一條「安心行走的路」。

民進黨將出席820還路於民大遊行　「深度檢討也拿出政策牛肉回應」

民進黨將出席820還路於民大遊行　「深度檢討也拿出政策牛肉回應」

交通部「零死亡願景」 　2030年前交通事故死亡數降3成

交通部「零死亡願景」 　2030年前交通事故死亡數降3成

屏東縣長服務處遭撤冥紙　警逮獲拘提涉案男聲押獲准

屏東縣長服務處遭撤冥紙　警逮獲拘提涉案男聲押獲准

「零死亡」納長期願景　行政院明討論《道路交通安全基本法》

「零死亡」納長期願景　行政院明討論《道路交通安全基本法》

關鍵字：

里港警察路老師長輩交通安全何明祥

讀者迴響

熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

現場畫面曝！台大實驗室爆炸至少2人送醫

他剛下泳池「秒被叫上來」！

群創「出軌處長」性癖曝光　性愛片1小時刪不完

群創處長毀滅式自爆！出軌3女拍大量性愛片

快訊／新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

AV女優考上台大　校方：歡迎有志學生就讀「盼遵循敦品勵學校訓」

女業務為業績「跟老男人上床？」這1行業超多

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

群創處長出軌3女「自毀文」內幕　小三懷孕產子逼宮

即／台大化工系爆炸！學生燒燙傷送醫

快訊／日圓換起來！台銀現鈔至0.2216　逾1個月最甜

群創處長「出軌自毀文」　傳三綠帽夫找黑道逼PO

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面