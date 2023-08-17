強化高齡者交安知識　里港警+「路老師」深入鄰里道安扎根

▲里港警分局偕同「路老師」深入鄰里道安扎根 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為加深高齡者正確用路觀念，近期與交通部、屏東縣政府警察局及里警分局轄內各鄉公所合作推出一系列「路老師前進鄰里」交通管理社區化宣導計畫，透過路老師與警方合作，將道安觀念向社區鄰里扎根。





里港警分局於16日再次結合「路老師」，在九如鄉東寧村舉辦「高齡者交通安全宣導」活動，針對現行交通新制及高齡者駕車與行走時須注意之安全事項等，對長者進行面對面宣導與意見交流。

「路老師」宣導計畫預計今年度於里港警分局轄境內辦理7場宣導活動，「勿在路段中任意穿越道路，要走行人穿越道」、「無號誌路口穿越道路應左看右看再左看，注意左右來車」。期許透過村鄰長及社區協會代表來邀請長輩們參加，將交通安全知識融入日常生活，讓長輩了解潛在交通用路風險，加深長輩對用路安全的認識，防範事故的發生。

另里港警方也針對近期詐騙手法及犯罪預防，叮囑長者們慎防受騙，如遇有疑似遭詐騙的情形，請立即撥打165專線或者與里港警分局連繫。

會後警方並在現場發送精緻點心餐盒及飲料提袋與自行車專用警示燈等宣導物品，讓與會的長者們相當開心。

分局長何明祥表示，台灣已由「高齡化社會」轉化成「高齡社會」，高齡者身體機能退化，加上不友善的道路環境帶來的威脅，使得高齡者因交通事故死亡人數及受傷人數攀升，相信藉由警方攜手「路老師」活動的宣講，將可提升高齡者正確的用路觀念，讓高齡者「安全回家」。