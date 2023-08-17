　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

阿北卡拉OK把妹不成「13處撒冥紙恐嚇」　縣長服務處、警察局遭殃

▲屏東縣長周春米服務處遭人丟撒冥紙，警方拘提涉案人到案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣長周春米服務處等13處遭人丟撒冥紙，警方拘提涉案人到案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長周春米服務處於8月15日下午遭人丟撒冥紙，由於涉及地方首長人身安全，屏東縣警方報請地檢署指揮偵辦，逮獲涉案黃姓男子，他與鍾姓女子有感情及經濟糾紛，以此方式讓鍾女心生恐懼，檢方訊後恐嚇危害安全及跟蹤騷擾等罪嫌重大，且有反覆實施恐嚇危害安全犯行之虞，向法院聲請羈押獲准。

▲屏東縣長周春米服務處遭人丟撒冥紙，警方拘提涉案人到案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣長周春米服務處遭人丟撒冥紙，警方拘提涉案人到案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣長周春米服務處遭人丟撒冥紙，警方拘提涉案人到案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東市建國路、瑞光路、和平路、勝利路及青島街上數間卡拉OK店，以及在縣長服務處、屏東縣政府警察局、屏東分局等13處，接連被張貼寫有讓鍾女農曆七月選擇子彈、炸彈等加害於生命、身體安全內容之手寫A4紙張，並在各該處所丟撒冥紙，使鍾女及地點之管領人心生畏懼，致生危害於安全，並以此展示文字之方式，對鍾女實施警告、仇恨之跟蹤騷擾行為。

警方獲報後報請屏東地檢署指揮偵辦，由主任檢察官劉修言、檢察官廖期弘偵辦，經指揮屏東縣政府警察局刑警大隊、屏東分局追查，發現60歲黃姓男子涉案，申請拘票將他拘提到案。據悉，他坦承在卡拉OK店認識鍾女，產生感情，鍾女疏遠，讓他不滿，以此方式詛咒、恐嚇她。

檢警認為，「冥紙」在臺灣民俗上代表死亡、晦氣、家中有人死亡之意，具警告之意味灼然，若非因祭祀或習俗，且於雙方具有對立糾紛等情形下，丟撒冥紙具有傳達即將加害他人生命之警告寓意，直接在他人住處或營業場所拋灑大量冥紙，足使人與遭受不測以致死亡之意象產生連結，進而感受畏懼而影響其意思活動自由，於現今社會生活中已屬一般通念。

且遭拋灑冥紙之一方亦將擔憂自己生命、身體、自由即將面臨危害而深感畏怖，綜合觀察黃男之主觀意思及客觀行為，顯係藉由拋灑冥紙舉動所象徵施加惡害之意涵，用以傳遞恐嚇訊息。故承辦檢察官訊問後認為黃男涉有恐嚇危害安全及跟蹤騷擾等罪嫌重大，向法院聲請羈押獲准。

ET快訊
日交通大亂！　上萬旅客擠車站
快訊／AV女優考上台大　校方回應了
午後換北部接雨彈！　降雨高峰時間點曝
2起死亡競速都在一起飆！　「山道猴」遭家人巴頭痛罵
快訊／日圓換起來！　逾1個月來最甜
快訊／新北死亡車禍！　27歲女遭輾頭慘死
快訊／民進黨開告館長！　「絕不姑息惡意造謠」
快訊／水淹高雄畫面曝！　人孔蓋彈起、騎士冒險涉水

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

路人「貼邊」行走也有事！慘遭撞落溪溝斷腿　駕駛肇逃全被錄下

路邊沒線停車也被罰！苗栗市民哀哀叫　「這原因」讓警方頻開單

粗心騎士停路邊鑰匙忘拔！路過男「直接騎走」　落網神理由曝

阿北卡拉OK把妹不成「13處撒冥紙恐嚇」　縣長服務處、警察局遭殃

快訊／上班途中遇劫！新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

139線死亡彎道連奪2命！這隻「山道猴」都一起飆　家人巴他頭痛罵

登山客「刁車」！4阿兵哥管制交通險失温　警夜衝10公里暖送薑湯

快訊／雨彈炸高雄「水淹小腿肚」！　騎士冒險涉水...人孔蓋狂跳

松指部藏共諜！空軍一號+行政專機恐被鎖定　1少校遭收押禁見

國1湖口南下85K「聯結車半右輪突冒煙」烈焰狂燒　恐怖畫面曝

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

路人「貼邊」行走也有事！慘遭撞落溪溝斷腿　駕駛肇逃全被錄下

路邊沒線停車也被罰！苗栗市民哀哀叫　「這原因」讓警方頻開單

粗心騎士停路邊鑰匙忘拔！路過男「直接騎走」　落網神理由曝

阿北卡拉OK把妹不成「13處撒冥紙恐嚇」　縣長服務處、警察局遭殃

快訊／上班途中遇劫！新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

139線死亡彎道連奪2命！這隻「山道猴」都一起飆　家人巴他頭痛罵

登山客「刁車」！4阿兵哥管制交通險失温　警夜衝10公里暖送薑湯

快訊／雨彈炸高雄「水淹小腿肚」！　騎士冒險涉水...人孔蓋狂跳

松指部藏共諜！空軍一號+行政專機恐被鎖定　1少校遭收押禁見

國1湖口南下85K「聯結車半右輪突冒煙」烈焰狂燒　恐怖畫面曝

三星S24 Ultra規格曝光！　2億畫素相機、外殼新材料

群創處長SM成癮！曝她夠敢玩　網驚見「小三泳裝辣照瘋傳」

聰明房東求生！　汐止麥當勞熄燈後靠一招「秒出租」

催婦女票極大化　新北市信賴台灣姊妹會11月辦千人造勢

解讀美麗島「追蹤民調」　媒體人分析：柯文哲無公開行程影響選情

路人「貼邊」行走也有事！慘遭撞落溪溝斷腿　駕駛肇逃全被錄下

烏克蘭應「放棄領土」換取入會！北約幕僚失言被罵翻　急道歉滅火

民調超過柯文哲 侯友宜選戰模糊形象轉清晰

一早雷電交加嚇醒屏東人！大雨狂炸2hrs　東港水淹半個輪胎高　

機長「空中暴斃」倒臥廁所！　2副機師慌忙接手緊急降落

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

新竹5女囚禁凌虐閨蜜！她全身發黑腫脹亡

快訊／新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

高雄水淹超過膝蓋！　陳其邁臉書被灌爆：豪雨假呢

先撞賓利再碰Volvo　貨車駕駛慘了　

愛妻失蹤24天找到了！她每天超商「等老公」有洋蔥

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

即／黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

涉性侵6女童　幼兒園長之子遭收押

即／馬國畢酒駕代價出爐　緩起訴繳庫4萬

即／雨彈炸高雄　交通打結畫面曝

殺警「星二代」外役監審查爆造假　證據流出

暖心法官塞1000　小偷崩潰痛哭

啪完人妻丟包超商　他挨告性侵曝「超盤真相」

起底！長髮美女色誘戒治所長

更多熱門

相關新聞

只戀愛不結婚！最恐婚TOP3星座

只戀愛不結婚！最恐婚TOP3星座

你想結婚嗎？現在只想戀愛不想結婚的人越來越多，對於他們來說「結婚」這件事，恐懼是大於期待的，科技紫微網整理出「最恐婚」TOP3星座，快看看自己的另一半有沒有上榜！

替20歲小鮮肉半套…按摩姨剛完事就G了！2男揪毛巾遮鳥嚇壞

替20歲小鮮肉半套…按摩姨剛完事就G了！2男揪毛巾遮鳥嚇壞

香港最美女警執勤畫面瘋傳 本尊被神出竟是模特兒兼差做輔警

香港最美女警執勤畫面瘋傳 本尊被神出竟是模特兒兼差做輔警

女子賽車場自撞受傷　恆春警協助送醫

女子賽車場自撞受傷　恆春警協助送醫

澎湖80歲翁撈海膽失聯　27人到場搜救中

澎湖80歲翁撈海膽失聯　27人到場搜救中

關鍵字：

屏東縣長服務處冥紙警察收押感情

讀者迴響

熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

群創處長毀滅式自爆！出軌3女拍大量性愛片

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

中華白輸58分　網點孫思堯：別侮辱國家隊

群創處長出軌3女「自毀文」內幕　小三懷孕產子逼宮

送女友登機！　男買機票不搭飛機慘了

新竹5女囚禁凌虐閨蜜！她全身發黑腫脹亡

有錢男吃飯給1.7萬小費！服務生卻要他付2倍

群創處長「出軌自毀文」　傳三綠帽夫找黑道逼PO

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

快訊／新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

客買鴨肉麵提7要求　老闆霸氣趕人

「月經來能吃冰嗎」網吵翻！婦產科醫說話了

大蛇丸單飛4年「百萬點閱剩2成」！　網點破關鍵

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面