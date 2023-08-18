借來要給兒子的補習費不見了　粗心爸「一個動作」險失1.1萬

▲台中一名男子加完油後，將發票、零錢塞進口袋，不慎將裡頭11000元掉在地上，渾然不知，加速離開。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名46歲黃男1日到大里區某加油站消費，離開時將發票塞進口袋時，正因為這個小動作，沒注意到口袋裡放的11000元全部掉落，直接加速離開。加油站員工發現後趕緊報警，以車牌追到失主，黃男感激地說，這筆錢是要給兒子支付補習費，還是跟人借的，相當感激。

霧峰警分局仁化所1日接獲民眾辦，在仁化路上一間加油站有民眾遺失現金11000元，警方到場後，發現加油站的監視器未能清楚辨識完整車牌，趕緊調閱路口監視器，確認失主應該是46歲的黃男，並順利聯繫他。

▲▼警方獲報後，調閱監視器確認男子身分，火速通知他前來領取 。（圖／記者許權毅翻攝）



黃男趕抵派出所後，見到遺失的現金相當感激，也向員警、加油站員工表達誠摯感謝，在極短的時間內，警方就將遺失的現金完好地歸還給了他，避免了可能的困擾。

霧峰警分局長陳祥麟強調，警察始終秉持著視民如親、為民服務的精神，建議民眾，如果需要攜帶大量現金，應將現金放在堅固的袋子中，然後放在機車置物箱內，在下車時，記得攜帶置物箱內的現金，以免遺失或被竊。