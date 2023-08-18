出訪巴拉圭返台　賴清德：持續推動合作交流、鞏固台巴情誼

▲巴拉圭共和國總統當選人貝尼亞（Santiago Peña Palacios，左）、副總統賴清德（右）。（圖／路透社）



記者陳家祥／台北報導

副總統賴清德率特使團出席友邦巴拉圭共和國新任總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮，於18日上午返抵國門。賴清德在桃園機場發表談話時表示，此次圓滿達成深化台巴邦誼及拓展雙方合作的目標。並感謝國人的共同努力，讓國際社會看到台灣是一股良善的力量，讓台灣進步、自信、有尊嚴的走進國際社會，贏得國際社會的支持。

▲副總統賴清德出訪友邦巴拉圭，今凌晨返台在機場發表談話 。（圖／總統府提供）

賴清德致詞時表示，此次擔任總統特使，率領包括總統府秘書長林佳龍、副秘書長黃重諺及外交部次長俞大㵢等人的代表團，代表中華民國臺灣前往邦交國巴拉圭，祝賀新任總統貝尼亞就職，並過境美國紐約及舊金山，前後約6天半的行程。飛機剛返抵國門，他在此向國人報平安，感謝國人的關心與支持，為這趟出訪畫下圓滿的句點。

賴清德感謝巴拉圭對代表團的熱情招待，代表團所到之處，巴拉圭人民都給予熱烈的歡迎，巴拉圭政府也將代表團奉為貴賓，不僅出席貝尼亞總統就職典禮，也受邀出席宗教祈福大典、貝尼亞總統伉儷午宴及亞松森建城486周年慶祝晚會。另外，他也與貝尼亞總統會晤，傳達蔡總統及全國人民的祝福，希望貝尼亞總統未來的施政圓滿成功，造福巴國人民。

賴清德表示，貝尼亞總統主張，巴拉圭與中華民國台灣的友誼是建立在民主、自由及人權的共同價值上，他將堅定支持兩國邦誼，也深刻期盼加強兩國政府與民間的各項合作，讓兩國邦誼與人民感情都更上一層樓。

特別的是，貝尼亞總統罕見的在就職演說中，再次重申，中華民國台灣與巴拉圭共和國共享民主、自由及人權等價值，是兄弟之邦，他也宣示會持續推動與中華民國臺灣的各項合作與交流，進一步鞏固兩國邦誼。

賴清德說，他也與卸任的阿布鐸（Mario Abdo Benítez）總統會晤，傳達蔡總統及全國人民的感謝，感謝阿布鐸總統在5年的任期當中，積極推動台巴邦誼及各項合作。阿布鐸總統說，未來將以巴拉圭的「終身參議員」身分，持續加強兩國邦誼，並協助兩國各項合作計畫。

談及此行目標之一「拓展兩國合作」，賴清德指出，貝尼亞總統期盼藉由教育、衛生醫療及就業，來解決貧窮問題，這三個面向的合作計畫都已經開始，未來也會持續加強。在教育方面，兩國合作設立的臺巴科技大學，今年7月已有第一屆畢業生，有些畢業生已經找到工作，對未來充滿希望。他相信，這些畢業生不但是巴拉圭未來繁榮發展的生力軍，也將是深化台巴邦誼與合作的重要橋梁。

在衛生醫療合作方面，賴清德表示，台灣除提供巴拉圭醫療院所設備，也成功協助巴拉圭將醫療資訊系統導入超過200間醫療院所，提高巴拉圭人民就醫時的方便性，減少冗長的醫院行政流程，這部分未來也會持續推動。在就業方面，去年，台灣曾派出投資團及企業團到巴拉圭參訪，評估兩國可以在電動汽車、食品加工及紡織等產業加強合作，目前已有初步草案，後續將由經濟部長王美花到巴拉圭進一步洽談。

賴清德也感謝僑胞在紐約、巴拉圭及舊金山等地，都不辭辛勞的熱情歡迎代表團。僑胞們身在他國異鄉，心在台灣。他代表蔡總統及全國人民感謝僑胞對台灣的支持，以及在海外的努力，讓國際社會看到台灣。

賴清德提到，這次出訪，因為代表團、隨行工作人員及媒體、駐外人員，以及中華航空工作人員的同心協力，才能圓滿達成任務，大家都非常辛苦，他以團長身分感謝大家。

賴清德表示，他最要感謝的是全國人民，因為大家的努力，讓台灣實力越來越強，也讓國際社會看到臺灣是一股良善的力量，更重視臺灣。感謝大家的辛苦與努力，在不同崗位上對國家及社會的貢獻，讓臺灣可以很進步、自信、有尊嚴的走進國際社會，並贏得國際社會的支持。

▼賴清德肯定台巴邦誼穩定。（圖／總統府提供）