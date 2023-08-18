「賴清德台獨色彩難改變」　兩岸學者「悲觀」預測明年走向險境

▲ 2023年兩岸關係研討會 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／成都報導

「2023年兩岸關係研討會」17日至18日在成都舉行，台海百位專家學者參與，聚焦現今台海局勢。針對賴清德可能贏得明年台灣大選，多數涉台學者以「悲觀」態度認為將嚴重衝擊兩岸情勢，甚至以蔡英文2.0版形容賴清德「台獨」鮮明的特質，不排除賴未來可能踩「紅線」，讓兩岸陷入兵兇戰危險境。

研討會今年主題是「兩岸關係與民族復興」，這也是新冠疫情3年解封之後，兩岸專家學者首次面對面交流，雙方與會共計約120人。本次會議討論最多主題就是明年台灣總統大選，可能勝選的賴清德被涉台學者視為兩岸最不穩定因子，甚至悲觀預測台海有擦槍走火危機。

▲廈大台研所副院長張文生。（圖／記者任以芳攝）

廈大台研所副院長張文生接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問直言，「如果賴清德明年勝選，對兩岸關係的衝擊會非常明顯，他的台獨立場非常鮮明、非常頑固，即使前段期間做一些調整，但個人基本信念從未改變，甚至已經踩到中國大陸紅線。」

張文生進一步舉例，賴清德過境美國前接受外媒《彭博》專訪，「宣稱中華民國不是中華人民共和國的一部分，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。」強調台灣「沒有獨立路徑」，會延續蔡英文路線，不會改國名，這都是在衝撞中國大陸底線。

儘管賴清德這次過境美國，刻意淡化「台獨金孫」標籤，行程安排低調。張文生指出，「他想藉機營造維持兩岸和平或現狀，想維持兩岸溝通，肯定是不可能，這是一廂情願。等他當選之後，立場更不可能改變，甚至可能更加囂張。」

外界預測，賴清德勝選機率很大，參與本次研討會涉台學者對未來兩岸關係不是太樂觀。張文生也分析，「現今中美關係很難改善，美台相互勾連，突破『一中原則』會不斷加碼。」

「大陸方面也會加大力度在海峽兩岸和國際社會上，維護一個中國的框架。」張文生強調，「大陸一定會加強『反台獨』，包括軍事方面反擊，台灣方面在美國支持之下，軍事上也會加強戰備，雙方互相刺激之下，只會走向兵凶戰危，至於會到一個什麼程度，我們現在也很難預測。」

▲中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津 。（圖／記者任以芳攝）

中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津主題發言時也指出，從民進黨過去7年的執政歷程來看，不斷地「以美謀獨」，甘願做美國牽制中國大陸的棋子，製造兩岸對抗，肆意破壞兩岸和平，致使兩岸走到了「兵凶戰危」的地步。

王英津預測，「2024年台灣大選後民進黨繼續執政，不難預料，賴清德會延續蔡英文路線，而且是升級版路線，兩岸關係會急劇惡化，甚至會出現大家不願意見到情景。」

「台灣已經出現當年第一次世界大戰前夕，歐洲巴爾幹半島，英國雜誌《經濟學人》2021年4月30號的封面，已經出一個非常醒目的題目，說台灣是地球上最危險的地方。」王英津提醒，目前兩岸已經出現危機徵召，「只要有一個火星，就能夠引爆一場危機。」

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣受訪時說，台灣明年選舉要從選前、選後來分析。首先談選後兩岸局勢實在太遙遠，與無法預測，眼前最關鍵還是選前的情勢變化，以及台灣選民的覺性，如何善用手中選票。

李振廣說，「前陣子台灣部分民調顯示有60%的人希望下架民進黨，希望台灣民眾能真的朝這方向努力，民進黨如果真的下台，對兩岸關係是一個重大利好。」

李振廣強調，「賴清德是頑固的台獨份子，自稱自己是務實的台獨工作者，如果說外界對他都不放心，能不能逼著他放棄台獨，然後美國人也堅決反對。如果在強大民意和美國壓力面前，放棄台獨路線，也是一種很好的努力方向。」