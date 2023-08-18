大馬空難僅「起火騎士」屍體完整　其餘9人剩殘屍！黑盒子找到了

記者王佩翊／編譯

馬來西亞一架小型飛機17日發生墜機意外，失控墜毀於路面，砸中路過的轎車和機車，導致10人死亡。救難人員目前已陸續尋回10名罹難者的遺體，不過只有當時全身起火的機車騎士屍體完整，其餘9具皆殘缺不全。此外，當局也已經找到其中一部分黑盒子，接下來將進一步分析，以釐清事故原因。

▲大馬空難造成10人死亡，其中9人屍體皆殘缺不齊。（圖／達志影像／美聯社，下同）

根據《星洲網》報導，警方第一時間前往現場尋找罹難者遺體，歷經4個半小時，順利在17日晚間10時前找到10人的屍體，不過其中大部分殘缺不全，部分沒有頭顱、部分則是斷肢。警方預計18日上午重新展開搜索行動，找回剩餘屍塊。

由於受到巨大衝擊，在所有罹難者中，僅當時因被小飛機砸中而全身起火的騎士遺體是完整的，其餘9人屍體皆有殘缺。未來所有遺體將被送往巴生中央醫院進行解剖，並向罹難者家屬採集DNA，以進行身分鑑定。

根據《馬來郵報》報導，航空事故調查局17日晚間10時20分左右，在事故現場尋獲黑盒子中的「駕駛艙錄音器」（Cockpit Voice Recorder，簡稱 CVR），不過目前尚未發現另一部分的「飛行資料記錄器」﹙Flight Data Recorder，簡稱FDR）。航空事故調查局已將CVR帶回實驗室分析，希望能釐清事故發生原因。

這架私人飛機總共載有8人，包括6名乘客及2名機組人員，在墜機事故發生後，機上人員全數罹難。警方表示，飛機從高空墜地後，撞擊一輛機車與一輛汽車，造成機車騎士及轎車司機當場死亡，其中機車騎士更是全身起火，一度試圖靠著爬行來自救，但最後仍難逃死劫，被活活燒死。。