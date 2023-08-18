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以為去新加坡當翻譯　博士被騙到緬甸從事詐騙「每天工作18小時」

以為去新加坡當翻譯　博士卻被騙到緬甸從事詐騙「每天工作18小時」

▲一名張姓博士由於債務纏身，原本欲去新加坡擔任翻譯，卻被騙到緬甸從事電話詐騙。（圖／翻攝自微博／九派新聞）

圖文／CTWANT

大陸一名張姓博士由於債務纏身，原本欲去新加坡擔任翻譯，卻被騙到緬甸從事電話詐騙，每日還遭強迫工作18小時。他的楊姓女友表示，起初詐團要求，拿出人民幣12萬元（約新台幣53.1萬元）就會放人，結果銀行帳戶卻在匯款完後凍結。對此，張男戶籍地的警方，目前已將此事上報中國駐緬甸大使館。

綜合陸媒報導，一名網友透露，自己的張姓朋友2022年8月16日被騙去緬甸，至今已有一年，每日都在嚴密監控的環境強迫工作18小時。對此，張男的楊姓女友表示，張男是從中國科學院地球環境研究所畢業，家境普通但因債務纏身，加上母親臥病在床，某天得知一份可去新加坡擔任翻譯的工作，二話不說決定應徵，到頭來卻被騙到緬甸從事電話詐騙。

楊女指出，張男到了緬甸的最後一封簡訊告知，舊有的手機無法使用，只能透過其他號碼暗中聯絡，而他每日的工作就是跟別人聊天，工時相當漫長。面對上述情況，身為女友的她卻也無可奈何，並稱起初詐團要求張男待滿1年就能離開，後來要求支付人民幣12萬元（約新台幣53.1萬元）才會放人，結果銀行帳戶卻在匯款完後凍結，張男因此還被毆打、軟禁。

張男的學妹指出，張男為人友善，只是不愛說話、對人沒有戒心，也許正是如此才會上當。由於當初受到張男學業方面照顧，2022年7月就曾主動聯繫，然而一直沒有收到回覆，直至今年6月才知他被騙去緬甸，為此十分擔心，希望相關單位能夠盡快把他救出。

張男過往任職的中國科學院廬山植物園工作人員提到，已是博士後研究員的張男，主要研究上古植物、英語能力優秀。如今張男的哥哥得知來龍去脈選擇報警，而他戶籍地的派出所警員表示，已將此事上報中國駐緬甸大使館。

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