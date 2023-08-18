大馬墜機「騎士著火」慘死！他生前是外送員　家屬看畫面崩潰

▲馬來西亞小型飛機墜毀造成10人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞一架小型飛機18日下午在雪蘭莪州墜毀，除了機上8人全數罹難外，還造成路面上一名機車騎士和一名轎車駕駛死亡。外媒最新消息指出，死亡的機車騎士是一名外送員，原訂下星期會返回家鄉參加弟弟的婚禮。

▲不幸死亡的機車騎士生前是一名外送員。（圖／翻攝自Facebook）



根據《星洲日報》報導，馬來西亞一架小型飛機18日下午在雪蘭莪州莎阿南（Shah Alam）U16區接近艾美娜中央公園（Elmina Central Park）的牙直利大道墜毀，造成機上8人、路面2人死亡。有一段機車騎士被飛機殘骸砸中，導致全身著火的畫面在網路瘋傳，而其家屬看到畫面後也出面指認，該名騎士生前是一名外送員。

死者親戚表示，死者畢業於瑪拉工藝大學（UiTM），後來搬到吉隆坡居住，她看見網路上機車騎士身上著火的影片，沒料到該名騎士正是自己的家人，「我有觀看失事小型飛機的影片，我看到摩托騎士全身起火的影片，真的很難過，傍晚祈禱後，我才知道死者是我的表親。」

親戚指出，該名30多歲的死者是5名兄弟姐妹中的長子，原訂下周將返回家鄉參加弟弟的婚禮，「我到現在都不敢致電他的母親，擔心她無法說話。」

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