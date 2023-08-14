歷經1甲子沿革！花蓮林管處改制　林業及自然保育花蓮分署揭牌

▲農業部林業及自然保育署花蓮分署14日舉行揭牌典禮，由分署長黃群策（左三）與貴賓一同揭牌。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年5月16日立法院三讀通過「農業部組織法」，行政院農業委員會8月1日正式升格為農業部，跨出組改重要一步，所屬林務局花蓮林區管理處也改制為林業及自然保育署花蓮分署，14日與所轄4個工作站共同舉行揭牌典禮，儀式隆重簡單，5位曾任及已退休的「花蓮林管處長」也難得齊聚一堂，親臨見證分署揭牌的重要歷史時刻。



林業署花蓮分署前身為木瓜山林場，49年2月全省林務機關改制，納伐木造林，林政一元化，太魯閣林場及花蓮山林管理所轄屬的新城、壽豐、鳳林等分所與林田山伐木站，合併改制成立木瓜山林區管理處。78年7月1日林務局由事業機構改制公務機關，木瓜林區管理處和玉里林區管理處合併成立花蓮林區管理處，88年7月1日改制為行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處，改隸中央，林業經營也被賦予更多自然保育的責任。93年再承接農委會林業處森林科及保育科業務，成為臺灣林業發展和自然保育的最高主管機關。

▲與會貴賓齊聚一堂，見證分署揭牌的重要歷史時刻。

林業署花蓮分署長黃群策表示，榮幸與大家攜手見證揭牌珍貴的一刻，感謝花蓮地區35年來所有幫助農委會升格的人；除農業部外，林務局整併「國軍退除役官兵輔導委員會榮民森林保育事業管理處」業務，改制為「林業及自然保育署」，重要政策目標在於，確保陸域重要生態系及生物多樣性完整、強化森林及自然碳匯，並永續分享森林生態系服務價值；分署將承秉政策願景，以永續森林經營為理念，推動林業資源合理利用，以維護生態保育為前提，促成人與自然之和諧共生，實踐「永續林業•生態台灣」願景。

黃群策期勉同仁任重道遠，站在林農角度思考、解決林農問題及積極提升林農收入；同時與時俱進，運用科技新創提升林業競爭力，讓林業及生態保育永續發展，提高林產品生產與價值，以身為林業與自然保育人員為榮。



包括行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義、農業部農村發展及水土保持署花蓮分署長林宏鳴、農業部花蓮區農業改良場長杜麗華、經濟部水利署第九河川局長王國樑、太魯閣國家公園管理處長楊金臻、交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處長郭振陵、內政部警政署保七警察第七總隊第九大隊長林元通、花蓮縣政府北區服務中心副主任陳文卿、花蓮縣議員林則葹、花蓮縣消防局秘書李龍聖、國立花蓮高級農業職業學校校長梁宇承等中央及地方機關首長、民意代表也一同出席揭牌、合照，陪伴花蓮分署揮別林管處，朝向新的里程碑。