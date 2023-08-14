　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

歷經1甲子沿革！花蓮林管處改制　林業及自然保育花蓮分署揭牌

▲農業部林業及自然保育署花蓮分署14日舉行揭牌典禮，由分署長黃群策（左三）與貴賓一同揭牌。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲農業部林業及自然保育署花蓮分署14日舉行揭牌典禮，由分署長黃群策（左三）與貴賓一同揭牌。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年5月16日立法院三讀通過「農業部組織法」，行政院農業委員會8月1日正式升格為農業部，跨出組改重要一步，所屬林務局花蓮林區管理處也改制為林業及自然保育署花蓮分署，14日與所轄4個工作站共同舉行揭牌典禮，儀式隆重簡單，5位曾任及已退休的「花蓮林管處長」也難得齊聚一堂，親臨見證分署揭牌的重要歷史時刻。
 
林業署花蓮分署前身為木瓜山林場，49年2月全省林務機關改制，納伐木造林，林政一元化，太魯閣林場及花蓮山林管理所轄屬的新城、壽豐、鳳林等分所與林田山伐木站，合併改制成立木瓜山林區管理處。78年7月1日林務局由事業機構改制公務機關，木瓜林區管理處和玉里林區管理處合併成立花蓮林區管理處，88年7月1日改制為行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處，改隸中央，林業經營也被賦予更多自然保育的責任。93年再承接農委會林業處森林科及保育科業務，成為臺灣林業發展和自然保育的最高主管機關。

▲農業部林業及自然保育署花蓮分署14日舉行揭牌典禮，由分署長黃群策（左三）與貴賓一同揭牌。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲與會貴賓齊聚一堂，見證分署揭牌的重要歷史時刻。

林業署花蓮分署長黃群策表示，榮幸與大家攜手見證揭牌珍貴的一刻，感謝花蓮地區35年來所有幫助農委會升格的人；除農業部外，林務局整併「國軍退除役官兵輔導委員會榮民森林保育事業管理處」業務，改制為「林業及自然保育署」，重要政策目標在於，確保陸域重要生態系及生物多樣性完整、強化森林及自然碳匯，並永續分享森林生態系服務價值；分署將承秉政策願景，以永續森林經營為理念，推動林業資源合理利用，以維護生態保育為前提，促成人與自然之和諧共生，實踐「永續林業•生態台灣」願景。

黃群策期勉同仁任重道遠，站在林農角度思考、解決林農問題及積極提升林農收入；同時與時俱進，運用科技新創提升林業競爭力，讓林業及生態保育永續發展，提高林產品生產與價值，以身為林業與自然保育人員為榮。
 
包括行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義、農業部農村發展及水土保持署花蓮分署長林宏鳴、農業部花蓮區農業改良場長杜麗華、經濟部水利署第九河川局長王國樑、太魯閣國家公園管理處長楊金臻、交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處長郭振陵、內政部警政署保七警察第七總隊第九大隊長林元通、花蓮縣政府北區服務中心副主任陳文卿、花蓮縣議員林則葹、花蓮縣消防局秘書李龍聖、國立花蓮高級農業職業學校校長梁宇承等中央及地方機關首長、民意代表也一同出席揭牌、合照，陪伴花蓮分署揮別林管處，朝向新的里程碑。 

ET快訊
快訊／捲入高虹安詐領助理費案　李俊俋回應了
南韓「比基尼妹群」嗨坐重機　火辣畫面瘋傳
被metoo私訊灌爆　小紅老師震驚「竟有大人物」：會血流成河
若A助理費「有2條路可走」　律師點名這2人：不是大好就大壞
林子偉今註冊「台鋼狀元」一日限定　背號5號
高虹安沿用他辦公室制度！勞動部次長李俊俋遭告發　檢分案偵查
快訊／DJ Soda遭「多人襲胸」　二度怒嗆：我就喜歡穿得辣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

在地店家帶你吃喝high玩部落旅行

桃園Hello Kitty裝置藝術「消氣」　文化局曝原因

關警「識詐交安宣導團」　與最萌警察大頭娃娃吸睛

林業及自然保育署嘉義分署揭牌　新設自然保育科及關子嶺工作站

阿里山林鐵改制增設安全管理科　迎接113年全線通車

嘉義市崇文國小地下停車場開挖　舒緩市區停車問題

歷經1甲子沿革！花蓮林管處改制　林業及自然保育花蓮分署揭牌

台南牛肉麵老店造福市民　捐贈消防局災情勘查車3輛

中小學全國科展　竹市學生大放異彩勇奪5獎

台南安中河夢魘再現　藍軍建議提高10年防洪標準市府回很花錢？

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

20歲租車行員工急趕小三通　上演「玩命關頭」撞飛護欄

酒測過關開心向警說掰掰　下秒身分曝光被上銬逮捕

女友剪俐落短髮驚喜出現　長髮控男友崩潰飆高音XD

黃曉明問許光漢「何時結婚生子」　大聊「想要女兒」..遭批尷尬

原民婚禮新人藏驚喜！　溫馨感人→全場嗨翻天

在地店家帶你吃喝high玩部落旅行

桃園Hello Kitty裝置藝術「消氣」　文化局曝原因

關警「識詐交安宣導團」　與最萌警察大頭娃娃吸睛

林業及自然保育署嘉義分署揭牌　新設自然保育科及關子嶺工作站

阿里山林鐵改制增設安全管理科　迎接113年全線通車

嘉義市崇文國小地下停車場開挖　舒緩市區停車問題

歷經1甲子沿革！花蓮林管處改制　林業及自然保育花蓮分署揭牌

台南牛肉麵老店造福市民　捐贈消防局災情勘查車3輛

中小學全國科展　竹市學生大放異彩勇奪5獎

台南安中河夢魘再現　藍軍建議提高10年防洪標準市府回很花錢？

KKday挖寶！「九州一日遊行程」3000元有找、探索古代神話發源地

鴻海AI伺服器做到一條龍服務　攜微軟布局低軌衛星

汪小菲「神秘新歡」疑被起底！　女網紅單方面認愛：是我太高調

黑人快看！要大牙公開道歉被譏違憲　造謠女遭判臉書澄清理由曝

邱毅嘆高虹安被檢察官坑陷　曝自救之道：加緊查林智堅相關弊案

屏鵝公路機慢車道遭轎車占用　枋寮警暑假以來開出逾300張罰單

PiA吳蓓雅點出現代1文明病　親吐出道心聲：註定沒有後路！

「來去總統府住一晚」15組名單曝　千萬訂閱、觀看破50億YTR入列

遭捲入高虹安詐領助理費案　李俊俋：絕無公積金制度

陽岱鋼教中文很融入　悍將洋投瑞恩第一餐愛上「筒仔米糕」

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

地方熱門新聞

花蓮2民眾未禮讓行人挨罰不理　遭扣薪凍結資產

新北瑞芳福龍宮31年陸橋拆除

新北板橋文化段都更公展起跑

Build-UP Taitung建築競圖決選　黃正揚奪首獎

「冠軍哥」現身！世界的一流人才

新莊首場星光電影院　結合性別平權宣導

朱漢堂去世　99輛4億元名車送葬

比演唱會還難搶！5天狂售7.5萬顆蛋黃酥　吃不到捶心肝

嘉義檳榔攤恐怖車禍 　路人合力搬車救女

新北青年三箭助就業　配就服據點履歷健診

大哥的女兒林佳瑩選嘉義東石鄉長

北科大「氣候變遷專題演講」　探討邁向淨零

首家蛋糕碳足跡認證　王奕凱分享數位行銷攻略

客家大老陳運棟告別式　文化部代總統頒褒揚令

更多熱門

相關新聞

編纂《雲林縣志》縣府徵詢耆老

編纂《雲林縣志》縣府徵詢耆老

雲林縣政府攜手產官學界和地方文史界從2022年啟動編纂史上第一部《雲林縣志》預計2026年完成，記載雲林開拓發展沿革，其中，為研究地方史和區域史建構重要參考文獻，即不可或缺耆老講述，將自8月10日起從古坑始舉辦20場耆老座談會，為縣志編纂邁出新里程，完成台灣歷史最後一塊拼圖。

北大武山步道+檜谷山屋　8/2~5暫停開放

北大武山步道+檜谷山屋　8/2~5暫停開放

成大附屬南工」揭牌開啟發展新篇章

成大附屬南工」揭牌開啟發展新篇章

杜蘇芮侵台釀災損　花蓮分署釋出寬緩執行

杜蘇芮侵台釀災損　花蓮分署釋出寬緩執行

鄰北士科最美森態環境　「長耀四季」精質坪效入主富人生活圈

鄰北士科最美森態環境　「長耀四季」精質坪效入主富人生活圈

關鍵字：

甲子沿革林管處改制林業自然保育署花蓮分署揭牌

讀者迴響

熱門新聞

李多慧「純白比基尼」太無敵！PTT也喊暈

韓大咖女神當眾遭侵犯　多人集體襲胸⋯她崩潰了

雙颱大迴轉　全台連下3天時間曝

台中女郵局遞空白提款單！行員見8字報警

楊昇達嗆吳宗憲「輸掉我對你的尊重」　遭封殺下場超慘

李玟老公爆出軌3年「火辣小三正面照外洩」！

明深夜鬼門開！3生肖注意　7禁忌一次看

台中火燒車2人碳化雙亡　身分曝光

于美人第一次叫外送「目睹震撼一幕」

6、7月電費「8513元」　冷氣控超崩潰

「樓中樓」住了回不去？專家：2、3房就好

綜藝男主持「8年零收入」揭悽慘境況！負債100萬

爽擁6妻！巴西男曝心聲：想找代理孕母

高虹安慘了　一審有罪就不能當市長

科技男年收300萬想婚　拒180萬薪女主管原因曝

更多

最夯影音

更多
機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！
大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面