卡努重創南投！國軍9天派3500人次助重建家園　清運土石1910噸

▲國軍協助災區重建家園。（圖／十軍團提供）

記者白珈陽／台中報導

卡努颱風重創南投山區，軍方15日指出，國軍從5日至14日，9天來累計派遣兵力3525人次，車輛409車次，航空器5架次，協助執行載運物資40車次，傷患後送4人，土石清運1910噸，環境消毒88萬1300平方公尺，第五作戰區中將章元勳親自深入災區勘災，與南投縣長許淑華達成「全力協助地方重建」共識。

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▲第五作戰區中將章元勳親自深入災區勘災。（圖／十軍團提供）

軍方表示，章元勛擔任本次救災指揮官，12日以來分別前往德鹿谷村、都達村、發祥村、春陽村、萬豐村及親愛村勘查，與各村村長會晤，親自掌握地方災害復原進度，了解地方實際需求，以投入適切兵力，整合軍民資源，協助居民重建家園；期間，縣府均與作戰區密切聯繫、溝通協調，與國軍齊心努力，有計畫、有目標、有步驟的執行災後重建工作。

▲章元勛擔任指揮官，與南投縣長許淑華會晤研討。（圖／十軍團提供）

軍方說，許淑華12日帶了600份雞排慰勞國軍救災部隊，並連兩日為弟兄們加菜，感謝國軍「人飢己飢、人溺己溺」的精神；當日雙方會晤研討，了解國軍投入仁愛鄉兵力運用情形，達成「全力協助地方重建」的共識。

▲▼國軍累計派遣兵力3525人次，車輛409車次，航空器5架次，協助執行載運物資40車次，傷患後送4人，土石清運1910噸，環境消毒88萬1300平方公尺 。（圖／十軍團提供）