學生溺水案頻傳！溪比海更危險　體育署「防溺10招」：學會漂浮

▲近日溺水遺外頻傳，民眾應特別注意。（資料照／記者郭世賢翻攝）

記者林緯平／綜合報導

氣候變遷之下，未來每年只會越來越熱，夏天越來越長！為抵擋酷暑，許多人會選擇親近河水，然而之中卻暗藏危機。基隆市近日一天內發生3人溺斃，外雙溪也出現一起父親為救孩子，卻體力不支喪命的憾事。根據教育部體育署統計，近10年累計溺水事故造成261名學生溺斃，當中又以男性學生佔多數。

台灣四面環海，島內又富含多樣溪流、河川，是許多學生夏天消暑的好去處，但這些美麗景色背後卻藏有許多危機。近十年，以在溪河流（37.33%）發生學生溺水事故的比例最高，再來才是海邊（35.47%）、游泳池（12.8%）、池塘（8.8%）等。

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根據民國101至110年學生溺水事故統計，以國小生81人最多，其次為國中78人、高中57人、大專院校45人。從上述資料可初步梳理出，隨著年紀增長，學生溺斃的數字也逐步下降。至於學生會發生溺水死亡的原因，以「戲水、結伴出遊」佔最大宗。

為了避免憾事發生，體育署提供「救溺5步」以及「防溺10招」，這些步驟不僅僅是提供學生學習，也適用於所有喜歡親近水的朋友們。除此之外，也呼籲大眾應當到有救生員駐紮的安全戲水地點玩水。

救溺5步

1.叫：大聲呼救

2.叫：打電話呼叫、報警、救護車（報案專線：119、118、110、112）

3.伸：利用延伸物（樹枝、竹竿）

4.拋：拋送球、繩等漂浮物

5.划：利用船、救生圈、保麗龍等浮物救援

▲救溺5步驟，叫、叫、伸、拋、划，可點圖放大。（圖／翻攝自教育部體育署）

防溺10招

1.戲水地點要合法，且配有救生員

2.避免做出危險動作，例如跳水

3.進入陌生水域，切記要小心

4.結伴同行，切勿落單

5.戲水前要暖身，穿著泳衣、合適衣物

6.勿在水中嬉鬧

7.注意自身狀況，勿疲憊時下水

8.勿泡水太久，小心失溫

9.注意天氣情況

10.若不幸落水，切勿著急，保持冷靜學習水母漂。

▲點圖放大。（圖／翻攝自教育部體育署）