鬼門開後2hrs…嘉義蘭潭深夜女子溺水！鯉魚精抓交替傳說再現

▲嘉義蘭潭溢流道16日凌晨傳出溺水意外。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義市1名39歲女子今(16)日凌晨2時42分不明原因掉進蘭潭溢流道，急忙拉著一旁水管呼救，消防人員緊急將女子救起送醫，所幸無生命危險。事實上蘭潭水庫有「鯉魚精抓交替」傳說，過往曾發生不少溺死事件。

消防局說明，16日凌晨獲報稱蘭潭溢流道裡有女子溺水，立即派遣第二消防大隊蘭潭分隊前往救援，當時女子緊拉著洩洪道旁水管呼救，救護人員立即放置魚雷浮標給溺者確保安全，再由其餘人員架設長梯下至水面處，將溺者救援上岸交於救護人員評估其傷勢，並進行後送就醫，無生命危險。

不過，16日凌晨12時正好是「鬼門開」，而蘭潭水庫在當地就有「鯉魚精抓交替」的恐怖傳說，傳說水庫潭底住著1條鯉魚精，一旦有民眾釣起一條大魚，就會發生溺水事件「抓交替」，正好蘭潭水庫也是國內自殺率最高的水庫之一，2000年至2007年該地就發生47起跳水自殺或溺水事件。

對此，警方多次澄清，蘭潭常發生自殺及溺水事件，第一是蘭潭是台灣距離市區最近的水庫，民眾很容易就能抵達周邊區域；第二是蘭潭堤防高度僅約2公尺、採開放式沒有防護網、岸邊陡滑、水深且水草多等條件，才是該地溺水和自殺事件頻傳主要原因。

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