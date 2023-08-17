小三生趕暑假作業！讀書心得「要求1千字」他傻了　兩派戰翻

▲原PO不敢相信小三生能寫千字心得文。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

小學生的暑假作業，掀起眾人熱議！有網友表示，他看到一個小三生的功課，是要寫出一篇讀書心得，令他感到傻眼的是，字數規定要1000字，「他才小三生而已，要看一本沒興趣的書，寫出一篇1000字的心得，是在哭喔？有興趣的書都不一定能寫這麼多字」，話題引發兩派爭論。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「小三生要寫1000字心得是在哭喔？」提到國小生的暑假差不多快結束，就看到有小朋友在趕暑假作業，其中一個小三生要寫1000字讀書心得，頓時令他感到難以置信。

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原PO認為，看一本沒興趣的書，要有千字心得不容易，「有興趣的書都不一定能寫這麼多字。」還直呼，就算考大學要寫作文，也不用寫到千字，「大學考試作文考題也沒在寫這麼多字的！大人發廢文也沒在寫這麼多字的！何況還要注意什麼起承轉合的。」

貼文一出，有不少人也認同留言，「小學生要寫到500都很難吧」、「如果小五小六沒意見，小三也太早」、「小時候我寫50字都覺得痛苦XD」、「小三等級看的書，心得要怎麼寫出1000字？」

不過，更多網友都覺得還好，「寫不出來是多廢」、「好弱，我女兒三年級輕鬆2000字」、「起承轉合各兩百五，也可以，起合400、承轉600（字）」、「讀書心得其實比作文或日記好湊字數，每章寫個200字就有」、「寫作能力從小開始養起」、「現在學生很幸福了，可以上網查和GPT」、「哪裡難？」