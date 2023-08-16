聯手女友妹妹誘騙學妹「嬰靈纏身」　渣男性侵得手還想騙3P

▲高雄某男子竟聯合女友的妹妹，以嬰靈之說，性侵他人得手。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

高雄男子阿昆（化名），與女友的妹妹小瑜（化名）聯手，詐騙剛墮胎的國中學妹，謊稱她被嬰靈纏身，需發生關係才能解厄，因此性侵得手，阿昆甚至還要求小瑜一起發生關係，大玩3P。最高法院審理後，將阿昆重判9年2月、小瑜重判7年10月定讞。

判決指出，被害人為阿昆女友的國中學妹，與阿昆、小瑜均熟識。案發於2020年2月間，被害人當時年滿18歲但未滿20歲，她向阿昆女友表示，最近因為墮胎心情不好，也擔心會有嬰靈的問題。阿昆女友隨即推薦阿昆，說他專精命理、通靈，能夠幫忙解厄，約雙方見面。

2人一見面後，阿昆就假裝神明附身，拿毛筆在空中比劃符咒，最後更要被害人配合，否則會有人死去。阿昆見被害人被唬得一愣一愣，就說要跟他發生關係，而且是像夫妻一樣的關係，這樣嬰靈才會被騙，以為阿昆就是爸爸，然後才能趁機收服嬰靈。被害人面有難色，但小瑜這時跳出來，在一旁加油添醋。最後被害人同意，讓阿昆性侵得手。

阿昆完事後，當天傍晚又將被害人帶到汽車旅館性侵得逞，並以手機錄下過程。性侵2次後阿昆還不罷手，第二天又帶著小瑜到被害人住處，恫嚇若不和男朋友分手，可能會死掉或被她男友殺害分屍。這次更誇張，阿昆說需要3人共同發生性交行為，將小瑜之氣傳給被害人才能解決問題。阿昆就與小瑜接吻，而後叫小瑜到房外靜坐，自己則在房間內再度性侵得逞。

被害人返家後告知男友，男友察覺有異，報警處理，當場在阿昆手機中查到7段影片。檢方依照加重強制性交等罪嫌，對阿昆、小瑜提起公訴。一審法院將阿昆重判有期徒刑10年、小瑜重判有期徒刑8年6月；案件上訴二審，高雄高分院考量雙方和解，因此減輕刑度，改判阿昆有期徒刑9年2月、小瑜有期徒刑7年10月。全案再上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。