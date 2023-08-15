「隱形渣男」星座排名曝光　第1名愛偷吃性生活玩超開

▲星座專家白瑜分享隱形渣男排行榜。（示意圖／CFP）



記者隋昊志／綜合報導

遇到新對象，往往都很期待遇到「對的人」，但有些男生假裝乖乖牌，看起來人畜無害，其實根本就是個「隱形渣男」，背地裡的私生活可能非常亂。美女星座專家白瑜在《11點熱吵店》分享隱形渣男排行榜，若剛好曖昧對象是這幾個星座，可能就要再觀察觀察囉。

第4名：摩羯座

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摩羯男其實不有趣，別看他們舌燦蓮花，但其實是必須要靠談戀愛才能夠開心起來，而且他們最大的缺點就是「不愛安慰人」，因為他們覺得每個人要為自己負責，不過這種狀況在一般人眼裡，就是「冷暴力」、「不關心」，感覺就像是在跟「虎爸」、「虎媽」交往一樣，根本就不是會陪伴的另一半。

第3名：水瓶座

水瓶男喜是愛追求新鮮感，如果事情一成不變，對他們來說，這種關係就像是沒在經營一樣，事實上水瓶男喜歡各種出其不意的東西，要有心動、要有驚喜，要有不一樣的火花，這種碰撞出來的情感。不過也因為這種是被賀爾蒙所主導，所以更加難以捉摸，這才是水瓶男隱形渣最可怕的地方

第2名：天秤座

天秤男看起來像是很懂愛情、很懂人性，但事實上相處久了，私底下很愛嫌東嫌西，但他自己又好像很會應對進退、成功的公關，會讓對方感覺「都是自己的錯」、「是自己沒有做好」。天秤男的隱形渣，就是把另外一半貶低到沒有自尊，同時又讓對方以他為尊、以他為中心，

第1名：巨蟹座

巨蟹男表面上看起來是暖男、好老公，是非常好的另一半，讓大家都搶著要，外表看起來也都是斯斯文文、乾乾淨淨的，但私底下性生活方面可能非常亂，非常愛偷吃。可能就是因為巨蟹男太過壓抑，沒辦法做真實的自己，一旦背負太重的包袱後不小心走偏，就會變成隱形渣男。