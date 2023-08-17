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群創處長SM成癮！曝她夠敢玩　網驚見「小三泳裝辣照瘋傳」

▲群創進軍衛星通訊！展出液晶平板天線　董座洪進揚：產業看旺到明年。（圖／記者姚惠茹攝）

▲群創許姓處長自爆劈腿3女。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

一名任職群創許姓處長自爆出軌，甚至公開3女私照，更坦言「用身體來換取資訊」，以及與其中1女拍下大量性愛影片。如今有網友循線查出一名小三個人泳裝照，且在LINE群組瘋傳。而目前許男與3女臉書已關閉，呼籲各界轉傳不雅照供公眾瀏覽、散播性私密影像、裸照都是犯罪行為。

許男在臉書自毀式爆料婚外情，提到自己多年來與公司供應商、客戶亂搞男女關係，其中一位離婚女夠敢玩，「我買了超過角色扮演、SM、各式情趣用品」。許男還爆料性癖好，跟她拍攝多部性愛影片「連要刪除都要花上一小時才刪得完，就知道檔案多大」、「各式道具都有」。

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至於其他2女皆已婚，一位透過公司開會時，「帶去吃飯開房間」，或是利用台北出差安排兩天一夜遊；另一位則是多年前供應商，「雖然已婚，但我還是不放過可以玩的機會」。

如今，一名自稱「許姓處長前上司」的人出面爆料，其實許男過往擔任工程師時，就已有類似惡習，他在離職前曾嚴正警告。接著表示，這起風波導火線全因這位處長的外遇對象懷孕生子，想藉機逼走正宮，沒想到許男跟元配談離婚因贍養費撕破臉，元配興起玉石俱焚念頭。

目前許男與3女已緊急關閉臉書，但相關資訊被網友截圖備份，甚至在LINE群組瘋傳，還有人循線查出一位劈腿女員工的泳裝照，未經證實的私照與個資遭非法傳播。

▲▼LINE,手機,貼圖（圖／記者劉維榛攝）

▲LINE轉傳不雅照，小心也會觸犯刑法。（示意圖／記者劉維榛攝）

據《中時新聞網》報導，廖芳萱律師表示，許姓處長的發文，因公開3名女子的姓名、電話等個人資訊，已違反個人資料保護法，若該文是正宮未經許男同意發的，就涉及妨害電腦使用罪。

據個人資料保護法第41條，意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益，而違反第6條第1項、第15條、第16條、第19條、第20條第1項規定，或中央目的事業主管機關依第21條限制國際傳輸之命令或處分足生損害於他人者，處5年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。

妨害電腦使用部分，據《刑法》第358條，無故輸入他人帳號密碼、破解使用電腦之保護措施或利用電腦系統之漏洞，而入侵他人之電腦或其相關設備者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以下罰金。

值得注意的是，性愛影片、私密照片都是屬於《刑法》規定「猥褻物品」的範圍，凡是在網路上播送這類畫面、提供檔案讓網友下載，或是將檔案透過訊息、LINE、電子郵件等方式再傳送給他人，都會觸犯《刑法》第235條的散布猥褻物品罪。

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