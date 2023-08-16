6女童遭性侵「老師是壞人嗎？」　幼兒園長之子遭收押禁見

▲M姓男老師（白衣）涉嫌對6名女童性侵、猥褻，遭起訴後被法官裁定羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市某幼兒園M姓男老師涉嫌以講故事為藉口，先後性侵6名女童，直到事後有被害女童提起「老師把手伸進我褲子」，家長才驚覺有異，連夜帶著女兒報案驗傷。檢警循線找到其他5名女童受害，將M男依對未成年違反意願猥褻、加重強制性交等罪起訴，台北地院16日接案審理後，裁定將M男羈押禁見。

年約30歲的M男是幼兒園園長之子，到園授課約2年期間，2022年寒假後、幼兒園開學的某天，一名女童在家中由媽媽哄著睡覺時，述說白天在幼兒園發生的事，還比手畫腳地說「老師伸我褲子」，稱她當下有問老師「不是說不能隨便讓人家摸嗎？」、「難道你喜歡人家摸你的小雞雞？」但老師回答「應該不願意」。

家長一聽到女兒天真無邪地說出遭侵犯的過程，氣得不顧時間已是大半夜，把裝在房內的嬰幼兒監視器記憶卡拔出來，帶女兒到台北市婦幼隊報案並驗傷，因為女童的描述中，也提到另名女童受害，所以婦幼隊請家長協助，隔天在不驚動園方的情形下，趁另名女童上課時，到幼兒園門口提醒受害家長注意。

▲受害女童天真地問「老師會是壞人嗎？（示意圖／pixabay）

沒想到，女童們一個牽一個的說出更多其他受害人的綽號，有被害人說如果不讓M男摸，「會被用消毒水打臉」，同時舉起自己的手做出揮打自己頭部的動作。其中，還有女童問家長：「老師會是壞人媽？為什麼這樣做？」

檢警緊急拘提M男到案後，M男一度坦承犯行，但接著又否認性侵情節，辯稱是為了換取交保機會才認罪。至於幼兒園的園長則是為了避免影響招生，親自召開說明會，向其他家長說M男遭刑求逼供，揚言要控告把事發過程po上網路的受害家長妨害名譽。

不過，檢察官根據受害女童的指述，以及相關影片事證，認定M男多次利用受害女童信任，趁著女童坐在大腿上時，伸手侵犯女童下體，依法提起公訴，案件經移送台北地院，因屬不公開審理案件，法官閉門庭訊問後，裁定將M男羈押禁見，並在16日晚間由法警將M男押上囚車解送台北看守所。