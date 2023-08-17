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侯友宜脫離老三困境　陳學聖讚：不簡單！一定還有拉開柯文哲的機會

▲▼朱立倫、侯友宜2023模擬立法院活動。（圖／記者屠惠剛攝）

▲侯友宜在最新總統民調中支持度回升第二。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

美麗島電子報16日公布最新總統大選民調，在「三腳督」的情況下，國民黨總統參選人侯友宜以21.9%微幅領先民眾黨總統參選人柯文哲21.7%，這是美麗島民調自5月底至今，侯友宜首度在民調中重回到第二名，引發熱議。對此，國民黨前立委陳學聖17日也在臉書大讚「不簡單！但是侯友宜做到了」，侯友宜一定還有一波拉開柯文哲的機會。

陳學聖指出，第一份做侯友宜民調變老三的是美麗島電子報，而且還是在參加完《董事長開講》之後，經過幾個月的「痛苦」脫胎轉型，總算美麗島電子報民調看到侯友宜回升到第二。

「這掙脫泥沼的過程，真的是千辛萬苦」，陳學聖分析，因為侯友宜要徹底放棄自己過去信仰的勝選方程式，接受一個新的團隊、新的選風，而且在不知是否成敗情況下，完全信賴，完全授權，讓自己變成尊重專家專業的「學習者」，他也大讚，「不簡單，但是侯友宜做到了！」

陳學聖提到，所以侯轉變了，所提的政策更加清楚，不怕被攻擊，有討論就有立場，就會有支持者，同時黨的組織也開始啟動，不管外界如何抨擊老舊，它就是有人，這是為何柯文哲會有天花板的上限，因為只有空氣是撐不久的。他也強調，這份民調可貴的原因在於，目前正是鴻海創辦人郭台銘全力投入，準備奮力一搏的大風浪時刻，對侯友宜的衝擊也是最強的時間點，而侯友宜竟然能回升到第二，「你不能不承認侯友宜的底盤變強變大了！」

陳學聖最後表示，若這關過了，郭台銘民調持續墊底盤旋，不管郭台銘最後如何決定，侯友宜一定還有一波拉開柯柯文哲的機會，然後接近民進黨總統參選人賴清德，不妨就在九月來看看這場大戲的變化。

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