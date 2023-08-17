柯文哲遭「變造聲音」罵賴清德　民眾黨：將採取法律措施

▲民眾黨發言人李頂立。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

各大媒體單位於16日晚間突然有一封神秘信函，聲稱是民眾黨總統參選人柯文哲的內部會議聲音，並夾帶58秒音檔，但只見聲音相似卻語調詭異、邏輯不通，並攻擊民進黨總統參選人賴清德，使柯文哲競選辦公室16日晚間緊急澄清。民眾黨發言人李頂立17日也表示，將採取法律措施。

針對16日爆出偽造柯文哲聲音的58秒「神秘音檔」，民眾黨發言人李頂立17日上午針對此事出面說明。李頂立表示，聲音乍聽之間有幾分神似，但很明顯不是柯文哲的聲音，且內容都不是民眾黨過去內部會議的對談，這算是惡質抹黑行為，針對此事將採取相關法律措施。

李頂立提及，目前比較困擾的是，不確定是誰將此訊息散播，也不確定是誰做變造音檔，且無論是人工或AI都尚不清楚，希望選戰回歸到乾淨、公正、透明，這是民意所趨，多數民意已經厭惡抹泥巴、潑髒水的選戰。

被問到會不會認為是某陣營企圖操作「白綠對立」？李頂立回應，不會特別預設立場，不過這是很明顯的抹黑行為，確實有意圖要誤導大眾觀感，也似是而非音檔、文字內容，恐影響部分民眾觀感，所以才必須以正視聽，「後續法律行動應該是確定的」。

至於是否會去警察局備案？李頂立說，法律必須經過一定程序，目前比較確定會走刑事告發，只不過到底是妨害名譽或《選罷法》意圖使人不當選，還會再跟律師研議，以及告發人須為柯文哲本人，或是其他人代為告發，也會做進一步研議。

▲16日晚間突有神秘信函，聲稱是柯文哲於民眾黨內部會議的58秒音檔。（圖／記者袁茵翻攝）

部分媒體單位於16日晚間8時左右，收到一封名為「錄音檔！柯P揭賴副總統訪美內幕」神秘信函，裡面內文稱「您好，現轉寄8月第一週民眾黨內部會議中柯文哲主席的部分錄音給您，內容是對賴清德副總統訪美的批評，提到故意延期BTA簽訂、公款聘用支持者演員等，並稱後續將對媒體提供相關證據，希望能夠對此事進行調查，謝謝您的回應，辛苦！」

而該份神秘信函也夾帶一支58秒音檔，點開後是與柯文哲聲音相似，但語調、邏輯十分詭異的聲音，開頭稱「賴清德去美國面試」，後來又突然提及「BTA」，隨即卻又帶到「內湖社宅」議題，難以正常判讀。

該58秒奇怪音檔倒數幾秒又說道，「他（賴清德）確實在美國這次見面會搞得聲勢浩大，每個人去就可以領800元，去那邊幫他站台，比蔡英文場面還大⋯」、「我也不相信、不可思議⋯」、「媒體記者都不知道⋯」等說法。

針對該份神秘信函與音檔，陳智菡16日晚間強調，「這很明顯不是柯文哲的聲音，內部會議也從未有相關討論內容，有心人士將此音檔廣發給媒體，試圖以假亂真，帶風向混淆視聽、誤導媒體與輿論，目前正在追查音檔來源。」