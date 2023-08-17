槓「雲豹小公主」賴品妤　　朱立倫：民進黨靠綠電掏空全民荷包

▲朱立倫今赴萬里輔選廖先翔。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／新北報導

民進黨立委賴品妤的父親賴勁麟擔任雲豹能源董事長，賴品妤被批反核是為了捍衛家族財路，引發議論。國民黨主席朱立倫今（17）日陪同國民黨立委參選人廖先翔萬里區漁會座談，朱立倫批民進黨把綠電當做禁臠、大金庫，光一位綠能小公主（賴品妤），他老爸就一個人是18家綠電公司的董事長，他的資源就變成民進黨派系的資源，等於是派系大發財，掏空全民的荷包。

朱立倫指出，政府可以推動綠能風電太陽能，但是不能夠傷害漁民、農民；綠電本身的價格這麼高，台電今年就要虧損4000億，這些都是全民的，大家都不能夠接受，真的要說清楚講明白。

朱立倫批，民進黨整個把綠電當做禁臠，民進黨大發財，掏空全民的荷包，這是大家所不能接受的。今天他們的所在就是綠能小公主應該要服務的地方，但是事實上在地的議員廖先翔才是長期真正深耕的人。

廖先翔則說，能源議題應該科學、理性討論，但長期以來民進黨以意識形態對抗，其中謀取金錢，沒想到民眾的日常生活，一開燈就是贊助民進黨，全民無法接受；而根據雲豹能源所揭露的資料，集團正在跨足離岸風電投資，這對漁民影響大，民進黨荷包賺滿，卻傷害漁民生計。