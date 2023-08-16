陳琬惠質疑詐騙案數不減反增　行政院：決不會怠惰、放任詐騙

▲民眾黨立委陳琬惠質疑政府打詐成效差，詐騙案數不減反增，行政院反駁，決不會怠惰、放任詐騙。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨立委陳琬惠16日指出，今年6、7月的詐騙案為13年來的第3高與次高；另外，今年1月到7月有1萬9941件詐騙案，相比去年同期1萬6023件不減反增。針對立委質疑打詐無成效，行政院打詐辦公室列舉數據反駁，強調防制詐騙本無一蹴可幾之方法，亦難於短期內即見大幅成效，期望各界多予支持本院及各部會打詐同仁，以鼓勵代替謾罵、以建言代替批評。

就打詐成效部分，行政院打詐辦公室說明，打擊詐騙向為政府重要工作之一環，但詐騙犯罪型態與技術藉助網路科技不斷演進，牽涉面向既複雜又廣泛，近年來詐欺犯罪在國際間均持續高發，所生件數及財損也屢創新高，無不深受其害。

有鑑於此，行政院於111年中推動「新世代打詐行動綱領1.0版」及成立跨部會打詐國家隊，戮力從「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」等4面向合作執行打詐工作。而去年間透過公私協力，攔阻詐騙金額69億，為近10年最高，並透過阻斷詐騙門號及攔阻詐騙簡訊策略，減少逾3成電話詐騙及9成簡訊詐騙；另外，今年上半年有效遏止境外人口販運及境內私行拘禁案件。

但打詐辦公室說，近期詐欺發生及財損數仍處在上升高原期，有加強打詐力道之必要，因此本院在今年中精進修訂「新世代打詐行動綱領1.5版」，增加打詐人力、組織及預算，推動「打詐5法」，以「減少接觸」、「減少誤信」及「減少損害」等3減策略作為方針，秉持「從源頭阻斷詐騙管道、從日常建立防詐觀念、從受害獲取追贓返還」原則，建立全方位之防詐措施。

針對金管會、通傳會及數位部怠惰的指控，打詐辦公室說，金管會陸續推動加強臨櫃關懷提問、網路銀行約定轉帳風險控管、管理電子支付帳戶降低冒名申辦、強化銀行提供虛擬帳號服務之管控、修法解決網路平臺假投資廣告、漸進式納管虛擬資產交易平臺業者等多項打詐策略。

打詐辦公室說，從去年至今年6月，金融業臨櫃關懷客戶共攔阻1萬3千件，金額超過77億，積極守護民眾財產。另外，也加強監管對行員涉嫌與詐騙集團勾結銀行，查有相關缺失除依銀行法從重處分外，並要求銀行確實改善。

在通傳會部分，打詐辦公室說明，日前已頒布「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」，強化電信業者落實KYC，並要求電信業者確實核對外籍來臺人士申辦預付卡之身分及居留期間等，有效防制是類預付卡淪為人頭卡。

至於數位部部分，打詐辦公室說，輔導電商導入物流隱碼服務，大幅降低物流端個資外洩管道；另加強輔導遊戲點數業者，推出「遊戲延遲入點」及「點數防詐鎖卡平台」服務，整體遊戲點數詐騙案件數已自今年單月最高1500餘件，下降至7月約600餘件；並實施第三方支付能量登錄制度，提升第三方支付服務業者之透明度，兼顧防詐及產業發展。

打詐辦公室強調，防制詐騙本無一蹴可幾之方法，亦難於短期內即見大幅成效，期望各界多予支持本院及各部會打詐同仁，以鼓勵代替謾罵、以建言代替批評，激勵整體士氣共同對抗詐騙集團。

打詐辦公室表示，政府決不會有怠惰、放任詐騙之情事，為因應日益猖獗的詐騙集團與日新月異的犯罪手法，各部會後續將視社會環境變化，配合整體防詐政策，作滾動式檢討及調整，全力打擊詐欺犯罪。