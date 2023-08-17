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檢察總長嘉義地區工作檢討策進會議　嘉勉查賄團隊辛勞

▲▼ 檢察總長邢泰釗召開「嘉義地區111年九合一地方公職人員選舉查察工作檢討與策進會議」 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲ 檢察總長邢泰釗(前排右7)嘉義朴子分局召開「嘉義地區111年九合一地方公職人員選舉查察工作檢討與策進會議」 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

臺灣嘉義地方檢察署14日齊聚111年查賄績效卓越之朴子分局召開「嘉義地區111年九合一地方公職人員選舉查察工作檢討與策進會議」，檢察總長邢泰釗、臺灣高等檢察署臺南檢察分署朱家崎檢察長、彰化地檢署張曉雯檢察長（前嘉義地檢署檢察長）、嘉義市警察局陳炯旭局長、嘉義縣警察局林宏儒局長、嘉義縣調查站翟海平主任、嘉義市調查站范厚珍主任、嘉義市政府政風處吳武璋處長、嘉義縣政府政風處郭建毅處長、移民署南區事務大隊荊少安副大隊長、嘉義縣專勤隊張玉龍隊長、嘉義市專勤隊張添童隊長、嘉義地區檢、警、調、廉、移各單位首長及同仁共同針對111年選舉查察工作進行坦承交換意見，就得失情形進行檢討。

邢泰釗表示，張曉雯檢察長服務的嘉義地檢署及陳松吉檢察長服務的苗栗地檢署，在111年九合一選舉查察績效都非常優異。本次召開檢討策進會議的目的，是要從選舉查察工作中找出問題，並確實改正。選舉查察團隊透過確實檢討策進，持續精進，必定會對意圖以不正手段影響選舉結果者造成壓力，也會慢慢使輿論及社會往正向發展。」

▲▼ 檢察總長邢泰釗召開「嘉義地區111年九合一地方公職人員選舉查察工作檢討與策進會議」 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲檢察總長邢泰釗發放慰問金。（圖／嘉義地檢署提供）


張曉雯檢察長分享嘉義選舉查察經驗：獎金有效激勵司法同仁士氣及吸引民眾檢舉，「民眾檢舉獎金愈快發放，激勵愈大」，並建議：「候選人可能透過贊助各宮廟，達其賄選目的，所以未來查賄的方向應確實掌握其行賄的方式」
張檢察長從六個面向分享工作經驗：1.上級指導適時鼓勵，帶動士氣；2.選擇熟悉地方生態的主任檢察官擔任執行秘書；3.地方政府重視的程度；4.強力宣導賄選檢舉獎金的發放，吸引民眾檢舉；4.賄選情資的有效整合，建置資料庫；5.輿情關注之特定候選人，應事先掌握其可能運用的賄選方式。

▲▼ 檢察總長邢泰釗召開「嘉義地區111年九合一地方公職人員選舉查察工作檢討與策進會議」 。（圖／嘉義地檢署提供）


張曉雯指出，嘉義地檢署查獲全國第1件搓圓仔湯賄選案件時，總長隨即至嘉義地檢署頒發獎金，檢察官士氣大振；嘉義縣、市政府均編列查賄獎金予司法警察，對司法警察有極大鼓舞作用，帶動轄區司法警察的選舉查察士氣；嘉義地檢署查獲嘉義市議員候選人賄選案，即因受賄民眾之家內年輕成員提出檢舉而查獲，故檢舉獎金是吸引民眾檢舉賄選的利器。


張曉雯建議：「民眾的檢舉獎金愈盡速發放，對民眾的激勵愈大」、「候選人可能透過贊助各宮廟，達其賄選目的，所以未來查賄應確實掌握其行賄的方式」。

▲▼ 檢察總長邢泰釗召開「嘉義地區111年九合一地方公職人員選舉查察工作檢討與策進會議」 。（圖／嘉義地檢署提供）

陳松吉檢察長表示：「嘉義地區選舉檢討策進會議特別選在朴子分局舉辦，除了因為嘉義縣朴子分局績效相當卓著外，並希望透過今天的會議，針對去年查察賄選狀況提出各項檢討，精益求精，也是對去年轄內查賄團隊的努力及付出表示肯定。



嘉義地檢署指出，將就農會體系相關操盤手、宮廟主要幹部加強蒐證、瞭解；檢察官就選舉情資進行訊問，預先就當選無效部分預為準備。


嘉義縣警察局及嘉義市政府警察局指出：精準布雷，落實布雷聯繫；科技查賄，強化數位查賄，溯源不法金流，注蒐熱點名單，剪除賭盤管道等策進作為。


嘉義縣調查站及嘉義市調查站提出：面對選舉賭盤、假訊息、境外資金介選等案件，強化諮詢佈署，進行網路巡查，尤其對境外資金加強過濾，並透過同步偵辦地下通匯案件擴大遏止力道。


111年九合一選舉，移民署嘉義縣專勤隊自行移送選罷法案件2案，並經起訴及判決。檢察總長特別表揚張玉龍隊長，認為難能可貴。


最高檢察署呼籲，國家的進步要靠人民的熱情，而這份熱情源自於對這塊土地的責任，選舉案件檢舉獎金均已大幅提高，選舉（網路）賭盤之檢舉獎金擬提高至新臺幣500萬元；檢舉境外勢力藉由財物、不正利益介入選舉，因而被查獲，且情節重大，最高擬給予新臺幣2,000萬元獎金，且執法機關絕對做好檢舉人之身分保密，鼓勵民眾踴躍檢舉，共同營造一個乾淨的選舉環境。

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