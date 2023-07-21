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檢察總長邢泰釗：檢舉境外勢力介入2合1選舉　獎金最高2千萬

▲檢察總長邢泰釗到恆春警分局參加「111 年九合一地方公職人員選舉查察工作檢討與策進會議」 。（圖／最高檢察署提供）

檢察總長邢泰釗到恆春警分局參加「111 年九合一地方公職人員選舉查察工作檢討與策進會議」 。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／屏東報導

因應屏南地區選舉查察工作挑戰及輿情反應，屏東地檢署於20日選在屏東縣政府警察局恆春分局召開「111 年九合一地方公職人員選舉查察工作檢討與策進會議」，屏東地區除檢察、警察、調查、廉政及移民等機關首長及同仁與會外，因應屏東縣長達 200 多公里海岸線及對國家安全維護之重視，邀請海巡署參與會議。

▲檢察總長邢泰釗到恆春警分局參加「111 年九合一地方公職人員選舉查察工作檢討與策進會議」 。（圖／最高檢察署提供）

▲檢察總長邢泰釗到恆春警分局參加「111 年九合一地方公職人員選舉查察工作檢討與策進會議」 。（圖／最高檢察署提供）

會中，檢察總長邢泰釗肯定屏東地檢署在九合一選舉查察表現優異，並表示，檢舉境外勢力藉由財物、不正利益介入選舉，因而被查獲，且情節重大，最高擬給予新臺幣 2000 萬元獎金，籲請民眾踴躍提出檢舉。而明年二合一選舉非常重要，選舉查察團隊務必要確保臺灣人民以其自由意志，不受到外界以不正當手段干擾下行使投票權，選出心目中最適當的人選來領導國家。

高雄高分檢費玲玲檢察長表示，檢警調展現選舉查察的決心，塑造只要敢賄選，一定法辦的氛圍，必定能遏止賄選等不法情事的發生。」

屏東地檢署陳盈錦檢察長說，屏東地區選舉查察團隊資歷相對較淺的挑戰，但團隊成員年輕，或許沒有經驗，但是有朝氣、有活力，團隊檢、警、調、廉雖很多是新派任，但絕對不是缺點，反而是優點，因為更有幹勁更有活力，絕對全力以赴完成任務。

會中也針對去年九合二檢察業務提出討論；屏東地檢署在檢討策進報告中指出，地雷引爆成效未如預期， 警調機關應定期檢視地雷有效性，主動與地雷聯繫及探詢選區概況。

調查局屏東縣調查站在檢討策進報告中表示，應加強偵辦假訊息案件，針對假訊息案件應積極溯源，追查 IP 迅速查處。

屏東縣警局在檢討策進報告中提出，強化布雷工作， 多元化布雷方式、密建有效地雷。同時注蒐新興數位金流賄選、強化查賄工作去除影響選舉公平性因素。

與會檢察官及警察同仁亦針對選舉查察工作提出多項建議， 如：開票日前後檢、警偵查工作相當繁重，希望在工作量上予以適當調配；充分利用現有恆春辦公室優勢，選前派駐（主任）檢察官進駐，加強選舉查察及產生嚇阻性；鼓勵公務機關眷屬提出檢舉等事項，均充分進行意見交流達成初步共識。

邢總長會中總結表示，屏東地檢署在九合一選舉查察表現優異，但是好要更好，事後的檢討是最重要的，只有誠實的把問題找出來，蒐集資料、累積經驗，才能日益精進，屏南地區距離屏東地檢署有相當距離，增加查賄困難度，今日大家坦承交換意見， 相信對二合一的選舉查察工作，必有正面助益。

最高檢察署呼籲，選舉案件檢舉獎金均已大幅提高，且執法機關絕對做好檢舉人之身分保密，鼓勵民眾踴躍檢舉，共同營造一個乾淨的選舉環境。

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